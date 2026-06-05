بنگلادش: حمایت ترکیه از انتخاب بنگلاش به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل را فراموش نخواهیم کرد

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

خلیل‌ الرحمن، وزیر امور خارجه بنگلادش طی نشست خبری مشترک با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در داکا، ترکیه را یکی از مهم‌ترین شرکای کشورش توصیف کرد و از حمایت‌ آنکارا از نامزدی وی برای ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدردانی کرد.

الرحمن پس از دیدار با فیدان گفت: ترکیه نقشی مهم در حمایت از بنگلادش در عرصه‌های بین‌المللی ایفا کرده و پشتیبانی این کشور از نامزدی بنگلادش برای ریاست مجمع عمومی سازمان ملل هرگز فراموش نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نخستین سفر خارجی خود در مقام وزیر امور خارجه را به ترکیه انجام داده بود، دیدارهای اخیر با فیدان را نشانه روابط دوستانه و دیرینه دو کشور دانست و از اعزام ناظران ترکیه برای نظارت بر انتخابات پارلمانی بنگلادش نیز تشکر کرد.

وزیر خارجه بنگلادش با تاکید بر اهمیت همکاری‌های چندجانبه در مواجهه با چالش‌های جهانی، ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های دوجانبه میان داکا و آنکارا در حوزه‌های مختلف بیش از پیش گسترش یابد.

الرحمن در بخش دیگری از سخنان خود، بحران روهینگیا را یکی از مهم‌ترین چالش‌های انسانی و دیپلماتیک کشورش توصیف کرد و گفت: ترکیه از آغاز این بحران همواره در کنار بنگلادش قرار داشته و با ارائه کمک‌های بشردوستانه و حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک نقش مهمی ایفا کرده است.

وی همچنین از سفر هاکان فیدان به اردوگاه‌های آوارگان روهینگیا استقبال کرد و بیمارستان ترکیه در این اردوگاه‌ها را یکی از مهم‌ترین مراکز ارائه خدمات به پناهجویان دانست.

