بنت: نتانیاهو دیگر توان اداره اسرائیل را ندارد

01 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، در گفتوگوی اختصاصی با «ماریو نوفال»، مجری و وبلاگنویس آمریکایی، به تحولات سیاست داخلی اسرائیل و درگیریهای ادامهدار در غزه و مرز لبنان پرداخت.
وی ابراز داشت که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور میان فشارهای وزیران راست افراطی، ایتامار بنگویر وبتسالل اسموتریچ، و احزاب ارتدوکس افراطی (حریدی) گرفتار شده و دیگر توانایی اداره کشور را بهطور کامل از دست داده است.
بنت با تاکید بر اینکه نتانیاهو کنترل خود بر کابینه را از دست داده، گفت: «بیبی (نتانیاهو) دیگر نمیتواند کابینه خود را کنترل کند؛ بنگویر او را به یک سو میکشد، اسموتریچ به سوی دیگر و احزاب حریدی نیز در جهتی متفاوت بر او فشار میآورند. نتانیاهو برای حفظ قدرت به همه این افراد وابسته است و دیگر توان "نه" گفتن به هیچیک را ندارد».
بنت مدعی شد دولت کنونی به گروگان جریانهای تندرو درآمده و ابراز داشت: «در دولت خودم هرگز به افرادی که مانند بنگویر و اسموتریچ اظهارات احمقانه مطرح میکنند، جایی نمیدادم. حتی از همان ابتدا بنگویر را وارد کابینه نمیکردم. اگر یکی از اعضای دولت من چنین سخنانی میگفت، فورا او را به رعایت حدودش فرا میخواندم. اما نتانیاهو دیگر قادر به انجام این کار نیست، زیرا بقای سیاسیاش به آنها وابسته است».
نخستوزیر سابق اسرائیل با اشاره به کاهش اعتبار بینالمللی و انزوای دیپلماتیک اسرائیل، گفت: مسئول این وضعیت رسانههای جانبدار یا تبلیغات خارجی نیستند، بلکه سیاستهای خود دولت عامل اصلی آن است.
وی تصریح کرد که واکنشهای جهانی نتیجه اشتباهات خود اسرائیل است و افزود بزرگترین مشکل این کشور دیگر تنها دشمنان خارجی نیستند، بلکه شیوه حکمرانی کنونی است که به اسارت جریانهای افراطی درآمده است.
بنت با بیان اینکه همچنان با تشکیل کشور فلسطین مخالف است، بر مواضع خود درباره نابودی حماس، خلع سلاح حزبالله و معرفی ایران بهعنوان بزرگترین تهدید راهبردی اسرائیل تاکید کرد، اما در عین حال گفت راهبرد نظامی کنونی به زیان اسرائیل تمام شده است.
وی اظهار داشت: «من به جنگهای طولانی اعتقاد ندارم. ادامه نامحدود جنگ فراگیر در غزه، لبنان و محور ایران با دکترین نظامی اسرائیل در تضاد است. اگر مجبور به جنگ باشید، باید آن را سریع و با شدت انجام دهید، پیروز شوید، منطقه را به ثبات برسانید و سپس به مسیر خود ادامه دهید. اما طولانی شدن جنگ، هم اقتصاد ما را فرسوده میکند و هم نیروهای ذخیره را از پا درمیآورد».
بنت در پایان تاکید کرد اسرائیل به دولتی نیاز دارد که بتواند از وزیران ائتلافی که با شعارهای الحاق و درگیری دائمی، همه تلاشهای دیپلماتیک را تضعیف میکنند، رهایی یابد، روابط با کشورهایی مانند مصر، اردن و امارات متحده عربی را بازسازی کند و برای پایان دادن به جنگهای فرسایشی راهکار داشته باشد.