وزیر دفاع بلژیک اعلام کرد که کشورش در چارچوب مجمع صنایع دفاعی ناتو در آنکارا، برای تقویت توانمندی‌های دفاعی ناتو و افزایش استقلال راهبردی اروپا، دو توافق مهم همکاری امضا کرده است.

بلژیک و ترکیه در حاشیه مجمع صنایع دفاعی ناتو دو توافق‌نامه همکاری امضا کردند وزیر دفاع بلژیک اعلام کرد که کشورش در چارچوب مجمع صنایع دفاعی ناتو در آنکارا، برای تقویت توانمندی‌های دفاعی ناتو و افزایش استقلال راهبردی اروپا، دو توافق مهم همکاری امضا کرده است.

بروکسل/ خبرگزاری آنادولو

تئو فرانکن، وزیر دفاع بلژیک اعلام کرد که در مجمع صنایع دفاعی ناتو که در آنکارا برگزار شد، دو توافق مهم همکاری با هدف تقویت قابلیت‌های دفاعی ناتو و افزایش استقلال راهبردی اروپا به امضا رسانده‌اند.

فرانکن پس از حضور در مجمع صنایع دفاعی که در نخستین روز اجلاس ناتو در آنکارا برگزار شد، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» طی پیامی با ابراز خرسندی از دیدار با یاشار گولر، وزیر دفاع ملی ترکیه گفت: بلژیک و ترکیه متحدان نزدیکی هستند. همکاری دفاعی ما قدرتمند است و بیش از پیش تقویت خواهد شد.

وی همچنین اعلام کرد که بلژیک با ترکیه، انگلیس، اسپانیا، لهستان و جمهوری چک، نامه اعلام نیت (LOI) مربوط به همکاری در زمینه هواپیمای ترابری راهبردی A400M را امضا کرده است.