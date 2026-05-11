بلژیک: همکاری عمیق‌تر با ترکیه در انرژی، هوافضا و صنایع دفاعی امکان‌پذیر است معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه بلژیک اعلام کرد بروکسل و آنکارا در حوزه‌هایی مانند انرژی، هوافضا و صنایع دفاعی ظرفیت‌های مکمل دارند و زمینه برای گسترش همکاری‌های راهبردی و اقتصادی میان دو کشور فراهم است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

ماکسیم پروو، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه بلژیک که در قالب هیئت همراه ملکه ماتیلد در سفر «ماموریت اقتصادی» به ترکیه حضور دارد، در نشست تجاری ترکیه و بلژیک که از سوی شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه (DEİK) برگزار شد، گفت: بلژیک و ترکیه در برخی حوزه‌ها دارای ظرفیت‌های مکمل هستند و همکاری عمیق‌تری میان دو کشور، به‌ویژه در بخش‌های انرژی، هوافضا و صنایع دفاعی، امکان‌پذیر است.

پروو ابراز داشت: روابط دو کشور بر پایه نزدیک به دو قرن همکاری سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک بنا شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مشترک دو کشور افزود: ترکیه دارای اکوسیستم نوآور، رقابتی و تاثیرگذاری است و زمینه‌های همکاری در حوزه‌هایی مانند لجستیک، حمل‌ونقل، زیست‌فناوری، فناوری دیجیتال، صنایع و علوم پزشکی بسیار گسترده است.

پروو همچنین تاکید کرد: بلژیک هشتمین سرمایه‌گذار مهم در ترکیه به شمار می‌رود و در مقابل، از افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های ترک در بلژیک نیز استقبال می‌کند.

وی همچنین از آغاز فصل جدید کمیسیون مشترک اقتصاد و تجارت دو کشور در سال آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد این سفر به شکل‌گیری توافق‌ها، شراکت‌ها و همکاری‌های تازه میان شرکت‌ها و دولت‌های دو کشور منجر شود.