07 مه 2026•بهروزرسانی: 07 مه 2026
بروکسل/ خبرگزاری آنادولو
ماکسیم پرووت، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه بلژیک، در آستانه سفر هیأت اقتصادی کشورش به ترکیه به ریاست ملکه ماتیلده، بر اهمیت روابط دو کشور تأکید کرد و گفت ترکیه در معماری امنیتی و اقتصادی اروپا نقشی غیرقابلجایگزین دارد.
وی با اشاره به سابقه طولانی روابط دو کشور از جمله امضای نخستین معاهده دوستی در سال 1838، این سفر را فرصتی برای تقویت همکاریهای تجاری، دانشگاهی و نهادی دانست.
به گفته او، بیش از 400 نفر از جمله نمایندگان 200 شرکت در این هیأت حضور خواهند داشت و حدود 40 توافقنامه در حوزههایی مانند حملونقل، انرژی، دفاع و لجستیک امضا میشود.
پرووت با اشاره به اینکه ترکیه یکی از پنج بازار بزرگ صادراتی بلژیک در خارج از اتحادیه اروپا است، بر لزوم تقویت سرمایهگذاریهای متقابل تأکید کرد و افزود ترکیه در حوزههایی مانند زیستداروسازی، انرژی و صنعت دفاعی ظرفیتهای مهمی دارد.
وی همچنین با تأکید بر رشد چشمگیر صنعت دفاعی ترکیه، این کشور را یک شریک کلیدی در تأمین امنیت اروپا دانست و گفت بدون ترکیه نمیتوان درباره معماری امنیتی اروپا صحبت کرد.
وزیر خارجه بلژیک در ادامه خواستار نوسازی توافقات اقتصادی قدیمی میان اتحادیه اروپا و ترکیه، از جمله اتحادیه گمرکی، شد و تأکید کرد که ساختارهای 30 سال پیش پاسخگوی چالشهای اقتصادی امروز نیست.
او در بخش دیگری از سخنانش، ترکیه را یک بازیگر مهم در نظام بینالملل و مدافع نظم مبتنی بر قانون توصیف کرد و بر ضرورت همکاری راهبردی با آنکارا در حوزه امنیت، انرژی و زنجیره تأمین جهانی تأکید نمود.