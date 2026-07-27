سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن بیان اینکه میانجی‌ها پیام‌هایی را از طرف آمریکایی منتقل می‌کنند، گفت که وضعیت تنگه هرمز هیچ تغییری نکرده و بسته است.

بقائی: میانجی‌ها پیام‌هایی را از طرف آمریکایی به ایران منتقل می‌کنند سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن بیان اینکه میانجی‌ها پیام‌هایی را از طرف آمریکایی منتقل می‌کنند، گفت که وضعیت تنگه هرمز هیچ تغییری نکرده و بسته است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود درباره خبر مربوط به پیشنهاد پاکستان و قطر برای ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا، گفت: تصمیم‌گیری درباره امنیت و منافع ملی ایران بر اساس سازوکارهای داخلی انجام می‌شود و تهران اجازه نخواهد داد آمریکا زمان جنگ و صلح را تعیین کند. ایران تا هر زمان که اقتضا کند از خود دفاع خواهد کرد.

وی درباره محتوای تبادلات با آمریکا و درخواست ایران برای مذاکرات در ژنو یا پاکستان افزود: چنین چیزی با ژن ما مطابقت ندارد. درخواست مذاکره از سوی ایران خبرسازی است. میانجی‌ها پیام‌هایی را از طرف آمریکایی منتقل می‌کنند اما در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم.

بقائی در ادامه درباره رایزنی‌های ایران و عمان گفت: این مذاکرات بین ایران و عمان است. چند دور مذاکره روز جمعه و شنبه برگزار شد و مذاکرات مفیدی درباره نحوه مدیریت تردد کشتیرانی در تنگه هرمز بود. دو دولت به دنبال تعیین سازوکاری برای کشتیرانی ایمن با رعایت حقوق حاکمیتی دو دولت و منافع ملی ایران هستند. وضعیت تنگه هرمز به خاطر ناامنی تحمیلی آمریکا هیچ تغییری نکرده و بسته است. این مذاکرات ما هم ربطی به آمریکا ندارد و دوجانبه بین ایران و عمان است و ادامه دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین حمله اوکراین به یک شناور ایرانی را «ماجراجویی خطرناک» خواند و تأکید کرد: این اقدام بی‌پاسخ نخواهد ماند. کشورهای حامی اوکراین نیز باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وی با اشاره به توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان سعودی، تأکید کرد: استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای حق همه کشورهاست و فشارهای اعمال‌شده علیه ایران نیز به دلیل استفاده از همین حق صورت گرفته است.

بقائی با انتقاد از همکاری بلغارستان با آمریکا، اعلام کرد: استقرار تجهیزات و هواپیماهای آمریکایی برای پشتیبانی از حملات علیه ایران، مغایر منشور سازمان ملل متحد است و مقام‌های بلغارستان باید نسبت به پیامدهای این تصمیم محتاط باشند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به سفر نخست‌وزیر عراق به تهران، گفت: ایران در چارچوب همکاری‌های امنیتی با بغداد تلاش می‌کند مرزهای دو کشور از حضور گروه‌های تروریستی پاک و امن باقی بماند.

بقائی با اشاره به بیانیه مشترک برخی کشورهای عربی با وزیر خارجه آمریکا، اظهار داشت که ایران مشارکت برخی کشورهای منطقه در حمایت از اقدامات آمریکا علیه تهران را نادیده نمی‌گیرد و انتظار دارد این همکاری‌ها ادامه پیدا نکند.

وی همچنین از احضار سفیر فرانسه در تهران خبر داد و گفت ایران نسبت به اقدامات دو دیپلمات فرانسوی که به گفته او مصداق دخالت در امور داخلی ایران بوده، اعتراض رسمی خود را به دولت فرانسه ابلاغ کرده است.