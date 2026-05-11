بقائی: میانجی رسمی مذاکرات همچنان پاکستان است

11 مه 2026•بهروزرسانی: 11 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود درباره نقش قطر در مذاکرات گفت: خیلی کشورها تماس میگیرند. کشورهای منطقه همه نگرانی واقعی نسبت به تشدید تنشها دارند. اما طرف رسمی میانجی کماکان پاکستان است. طرف قطری هم ایدههایی دارد که هرموقع ضرورت داشته باشد در میان میگذارد.
او همچنین آمریکا را به «رفتارهای یکجانبهگرایانه و تهدیدکننده صلح بینالمللی» متهم کرده و گفت: ایران خود را «قدرتی مسئول در منطقه» میداند و در برابر فشارها تسلیم نخواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه با اشاره به روابط تهران و پکن اظهار کرد: چین بهعنوان شریک راهبردی ایران در جریان مواضع تهران قرار دارد و هر دو کشور نسبت به پیامدهای بیثباتی در منطقه غرب آسیا حساس هستند.
وی همچنین تاکید کرد: ادعای خالی کردن نفت در دریا توسط ایران کذب محض است.