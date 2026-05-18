بقائی: حق غنی‌سازی قابل مذاکره نیست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه حق غنی‌سازی ایران در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به رسمیت شناخته شده است، گفت این موضوع قابل مذاکره نیست و تهران مواضع اصولی خود را در روند گفت‌وگوها با جدیت دنبال می‌کند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به روند مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، تاکید کرد حق غنی‌سازی ایران موضوعی قابل مذاکره نیست.

بقائی با اشاره به برخی گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره پیشنهادهای و احتمال انتقال مواد غنی‌شده ایران به خارج از کشور گفت این ادعاها مبنای واقعی ندارد و طی دو سال گذشته نیز بارها چنین موضوعاتی مطرح شده اما جمهوری اسلامی ایران همواره موضع خود را به‌صورت شفاف اعلام کرده است.

وی افزود: پس از ارائه طرح 14 بندی از سوی ایران و انتقال ملاحظات طرف آمریکایی، تهران نیز دیدگاه‌های خود را ارائه کرده و از طریق میانجی پاکستانی مجموعه‌ای از نکات و پیشنهادهای اصلاحی دریافت شده است.

به گفته بقائی، ایران نیز دو شب پیش پاسخ و نظرات خود را به طرف مقابل منتقل کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد: بحث حق، موضوعی نیست که بخواهیم درباره آن مذاکره کنیم.

وی تاکید کرد: حق غنی‌سازی ایران بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) به رسمیت شناخته شده و نیازی به تایید یا شناسایی مجدد از سوی دیگران ندارد.

بقائی همچنین اظهار داشت: ایران در هر مرحله از گفت‌وگوها، مواضع اصولی و حقوقی خود را با جدیت دنبال خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره تحولات مربوط به تنگه هرمز گفت: ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی این آبراه مهم، در تماس مستمر برای تدوین سازوکاری جهت تضمین تردد ایمن کشتی‌ها هستند. به گفته بقائی، نشست کارشناسی دو کشور هفته گذشته در مسقط برگزار شده و رایزنی‌ها ادامه دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین درباره برخی گزارش‌ها پیرامون احتمال اقدام امارات علیه ایران گفت: تهران با هیچ‌یک از کشورهای منطقه دشمنی ندارد و همه کشورهای همسایه را نسبت به تلاش طرف‌های خارجی برای ایجاد اختلاف و تنش در منطقه هوشیار می‌داند.

بقائی درباره پیش‌نویس احتمالی قطعنامه جدید علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل نیز اظهار داشت: برخی کشورها در حال پیگیری چنین اقدامی هستند اما این رویکرد با نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود همراه است. وی افزود ایران در تماس مستمر با کشورهایی از جمله چین و روسیه قرار دارد و این کشورها از عوامل اصلی ناامنی در منطقه آگاه هستند.