سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد آغاز مذاکرات برای توافق نهایی با آمریکا منوط به اجرای کامل مفاد یادداشت تفاهم، به‌ویژه توقف جنگ در همه جبهه‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران است.

بقائی: بدون اجرای تعهدات، مذاکرات توافق نهایی ایران و آمریکا آغاز نمی‌شود سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد آغاز مذاکرات برای توافق نهایی با آمریکا منوط به اجرای کامل مفاد یادداشت تفاهم، به‌ویژه توقف جنگ در همه جبهه‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت اعلام کرد که نشست امروز در سوئیس با هدف پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ برگزار می‌شود.

بقائی در این پیام تصریح کرد که بر اساس بند 13 یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی مشروط به اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 این سند است.

وی تاکید کرد: بدون اجرای این تعهدات، به‌ویژه بند 1 که بر خاتمه جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان تأکید دارد، ورود به مرحله مذاکرات برای توافق نهایی امکان‌پذیر نخواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: گفت‌وگوهای امروز بر نحوه اجرای این بندها، به‌ویژه بند 1، متمرکز خواهد بود و همچنین تدابیر پیش‌بینی‌شده برای اجرای بند 10 مربوط به صادرات نفت ایران و بند 11 درباره آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.