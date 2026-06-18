Nazenin Alp
18 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 18 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتوگو با شبکه الجزیره تاکید کرد که بر اساس مفاد تفاهمنامه، مسئولیت بازگشایی تنگه هرمز بهطور صریح بر عهده جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
بقائی با اشاره به روند مذاکرات گفت: «همانطور که در طول مذاکرات نیز تصریح شده، بازگشایی تنگه هرمز براساس تفاهمنامه، صراحتاً بر عهده طرف ایرانی است».
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین هرگونه مداخله خارجی در این زمینه را رد کرد و افزود: «مطلقا نیازی به هیچگونه مداخله از سوی هیچ طرف خارجی نیست»،
وی هشدار داد که ورود بازیگران خارجی به این موضوع کمکی به حل مسائل نخواهد کرد، گفت: «هرگونه مداخله از این دست، صرفاً وضعیت را پیچیدهتر خواهد کرد».
اظهارات بقایی در حالی مطرح میشود که موضوع بازگشایی تنگه هرمز و رفع محدودیتهای دریایی از محورهای اصلی تفاهمنامه اخیر میان ایران و آمریکا به شمار میرود.