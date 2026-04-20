بسته شدن کامل گذرگاه رفح توسط اسرائیل؛ خروج بیماران از غزه متوقف می‌شود اداره مرزها و گذرگاه‌های فلسطین اعلام کرد اسرائیل گذرگاه مرزی رفح، تنها مسیر ارتباطی غزه با جهان خارج را از روز دوشنبه به‌طور کامل می‌بندد و این اقدام روند انتقال بیماران و مجروحان برای درمان در خارج را دچار مخاطره می‌کند.

غزه/خبرگزاری آنادولو

اداره مرزها و گذرگاه‌های فلسطین در غزه اعلام کرد: اسرائیل گذرگاه مرزی رفح در جنوب نوار غزه را روز دوشنبه به‌طور کامل خواهد بست؛ این اقدام که روند انتقال بیماران به خارج از این منطقه را متوقف خواهد کرد.

در بیانیه این نهاد آمده است: «به‌دلیل بسته شدن گذرگاه رفح توسط نیروهای اشغالگر، روند خروج بیماران برای درمان در روز دوشنبه متوقف می‌شود».

در این بیانیه به دلیل این تصمیم اشاره‌ای نشده و اسرائیل نیز تاکنون توضیحی در این خصوص ارائه نکرده است.

گذرگاه رفح که تنها مسیر ارتباطی نوار غزه با جهان خارج به شمار می‌رود، پیش‌تر نیز در مقاطعی برای هفته‌ها بسته شده و مشکلات بیماران و مجروحان منتظر خروج را تشدید کرده بود.

جمعیت هلال‌احمر فلسطین اعلام کرده است از زمان بازگشایی محدود این گذرگاه در 2 فوریه 2026، از میان 18 هزار بیمار و مجروح نیازمند درمان در خارج، تنها 700 نفر موفق به خروج از غزه شده‌اند.

همچنین افرادی که از طریق این گذرگاه به غزه بازگشته‌اند گزارش داده‌اند که از سوی اسرائیل با بازداشت‌های چندساعته، بازجویی‌های شدید و بدرفتاری مواجه شده و سپس اجازه ادامه مسیر به آنها داده شده است.