بزرگداشت 19 مه؛ یادروز آتاترک و عید جوانان و ورزش در سراسر ترکیه مراسم بزرگداشت 19 مه؛ روز یادبود آتاترک، عید جوانان و ورزش در سراسر ترکیه با اجرای برنامه‌های متنوع برگزار شد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

به مناسبت این روز کوچه‌ها و خیابان‌های سراسر کشور با پرچم ترکیه مزین شده است.

در چارچوب مراسم گرامی‌داشت «19 مه؛ روز یادبود آتاترک، جوانان و ورزش» در استانبول، تاج گل‌هایی بر بنای یادبود جمهوری در میدان تقسیم گذاشته شد.

در این مراسم، اونال کیلیچ‌ارسلان، معاون استاندار استانبول، نوری اصلان سرپرست شهرداری استانبول، محی‌الدین اوزبای، مدیر اداره ورزش و جوانان استانبول، جمعی از جانبازان، مقامات رسمی، جوانان، کودکان و شهروندان حضور داشتند.

شهرداری مناطق مختلف استانبول نیز به مناسبت این روز برنامه‌های متنوع و کنسرت‌‌ برگزار می‌کنند.

بسیاری از شهروندان با در دست داشتن پرچم ترکیه از آنیت‌کابیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا بازدید کردند.