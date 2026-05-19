بزرگداشت 19 مه؛ یادروز آتاترک و عید جوانان و ورزش در سراسر ترکیه

19 مه 2026•بهروزرسانی: 19 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
مراسم بزرگداشت 19 مه؛ روز یادبود آتاترک، عید جوانان و ورزش در سراسر ترکیه با اجرای برنامههای متنوع برگزار شد.
به مناسبت این روز کوچهها و خیابانهای سراسر کشور با پرچم ترکیه مزین شده است.
در چارچوب مراسم گرامیداشت «19 مه؛ روز یادبود آتاترک، جوانان و ورزش» در استانبول، تاج گلهایی بر بنای یادبود جمهوری در میدان تقسیم گذاشته شد.
در این مراسم، اونال کیلیچارسلان، معاون استاندار استانبول، نوری اصلان سرپرست شهرداری استانبول، محیالدین اوزبای، مدیر اداره ورزش و جوانان استانبول، جمعی از جانبازان، مقامات رسمی، جوانان، کودکان و شهروندان حضور داشتند.
شهرداری مناطق مختلف استانبول نیز به مناسبت این روز برنامههای متنوع و کنسرت برگزار میکنند.
بسیاری از شهروندان با در دست داشتن پرچم ترکیه از آنیتکابیر (آرامگاه آتاترک) در آنکارا بازدید کردند.