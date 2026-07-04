دالاس/ خبرگزاری آنادولو



مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا، فردا با انجام 2 مسابقه پیگیری می‌شود.



در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 که به صورت مشترک توسط ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا میزبانی می‌شود، فردا 2 مسابقه حساس در چارچوب مرحله یک‌هشتم نهایی برگزار خواهد شد.



برنامه دیدارهای فردا در مرحله یک‌هشتم نهایی این مسابقات به شرح زیر است:

ساعت 00.00 به وقت ترکیه: پاراگوئه - فرانسه (ورزشگاه فیلادلفیا)

ساعت 23.00 به وقت ترکیه: برزیل - نروژ (ورزشگاه نیویورک نیوجرسی)