برگزاری پنل «انرژی جهانی» در مجمع دیپلماسی آنتالیا

آنتالیا / خبرگزاری آنادولو

در چارچوب مجمع دیپلماسی آنتالیا 2026 که خبرگزاری آنادولو شریک ارتباطی جهانی آن است و در مرکز کنگره و نمایشگاهی «NEST» در منطقه گردشگری بَلَک برگزار می‌شود، میزگردی با عنوان «ترسیم مجدد نقشه انرژی جهانی: امنیت و عدم قطعیت» برگزار شد.

آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، طی سخنانی در این پنل، گفت: تنوع بخشیدن به منابع انرژی برای ما بسیار مهم است. ما می‌خواهیم از منابع انرژی تجدیدپذیر از نظر سوخت، اقتصاد و فناوری بهره‌مند شویم. می‌خواهیم این فناوری‌ها را توسعه دهیم و از انرژی باد و خورشید استفاده کنیم.

بایراکتار اظهار داشت: بحران انرژی ترکیه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بازارهای انرژی در ترکیه کاملاً مقاوم هستند، ترکیه در گذشته بحران‌هایی را تجربه کرده است که با عدم قطعیت‌ها، جنگ‌های منطقه‌ای احاطه شده بودند و در طول همه‌گیری، دوره‌ای از عدم قطعیت در زنجیره تأمین وجود داشت و قیمت کالاها نوسان داشت.

او اظهار داشت که همه این موارد، ترکیه را که در مقابله با بحران‌ها تجربه دارد مقاوم‌تر کرده است.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های آینده‌نگرانه اجرا شده در ترکیه، کشور را در مقابله با چنین بحران‌هایی مقاوم‌تر و ایمن‌تر کرده است، گفت: در 25 سال گذشته، بازارهای انرژی ترکیه دستخوش تحول بزرگی شده‌اند. ساختار بازار در بخش انرژی تغییر کرده است.

او تصریح کرد: ما بازارهای خود را به روی سرمایه‌گذاری‌ها و ابتکارات خصوصی باز کرده‌ایم. از این نظر، ما یک تحول را تجربه کرده‌ایم. ما همکاری‌های منطقه‌ای انجام داده‌ایم و زیرساخت‌های بسیار بزرگی در زمینه انرژی ایجاد کرده‌ایم. تنوع‌بخشی را در قلب استراتژی انرژی خود قرار داده‌ایم.