برگزاری هشتمین جشنواره غذاهای سنتی ترکیه در نیویورک

24 مه 2026•بهروزرسانی: 24 مه 2026
نیویورک/ خبرگزاری آناودلو
خانه تُرک در نیویورک میزبان هشتمین جشنواره غذاهای سنتی ترکیه «Gastroshow» در چارچوب هفته آشپزی ترکیه شد.
این رویداد هر سال از 21 تا 27 مه برگزار میشود.
این برنامه در چارچوب فعالیتهای هفته آشپزی ترکیه که به ابتکار امینه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه آغاز شده، با حضور شمار زیادی از نمایندگان هیئتهای خارجی، مهمانان نهادهای مدنی و دیگر شرکتکنندگان برگزار میشود.
این رویداد به میزبانی محیالدین احمد یازال، سرکنسول ترکیه در نیویورک و با سازماندهی انجمن گردشگری گاسترونومی ترکیه (GTD) برگزار و در آن، غنای آشپزی و فرهنگ تغذیه سالم کشور برای مهمانان معرفی شد.
یازال در سخنرانی خود در این جشنواره اظهار داشت: آشپزی ترکیه، هم بهعنوان یک سنت غذایی ریشهدار و هم بهعنوان یک الگوی تغذیه سالم، جایگاه ویژهای دارد.
در ادامه، دکتر اندر ساراچ نیز درباره تنوع و غنای آشپزی منطقه آنادولو و ویژگیهای سالم غذای ترکی سخنرانی کرد.
پس از پایان برنامه، از مهمانان با غذاهای شاخص آشپزی ترکیه پذیرایی شد و خوراکهایی مانند لاحماجون، دلمه برگ و گُزلمه بهصورت تازه آماده و سرو شد.
انجمن GTD پیشتر نیز رویدادهای فوق را در دبی، نپال، بورکینافاسو، مسکو، رومانی و اوکراین برگزار کرده بود.