برگزاری نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان

24 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 24 ژوئیه 2026
چولپونآتا/خبرگزاری آنادولو
نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای به ریاست جینبک کولوبایف، وزیر امور خارجه قرقیزستان و با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو در شهر چولپونآتا آغاز شد.
در این نشست که به ریاست جینبک کولوبایف وزیر امور خارجه قرقیزستان، برگزار شد، وزرای خارجه کشورهای عضو از جمله ایران، روسیه، چین، ایران، قزاقستان، پاکستان و بلاروس حضور داشتند.
بررسی مقدمات اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای که قرار است روزهای 31 اوت و اول سپتامبر در بیشکک برگزار شود، محور نشست شورای وزیران این سازمان معرفی شده است.
وزیران خارجه شرکت کننده در این نشست، بسته اسناد قابل ارائه به سران کشورها را نهایی کردند. «اعلامیه بیشکک به مناسبت بیستوپنجمین سالگرد تاسیس سازمان همکاری شانگهای»، اصلاحات منشور سازمان و مجموعهای از تصمیمهای مرتبط با تقویت ساختار و توسعه همکاریهای عملی از مهمترین این اسناد است.
در این نشست همچنین درباره امنیت منطقهای و بینالمللی، افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، بحران اعتماد در روابط بینالملل، تهدیدهای مرتبط با امنیت غذایی، انرژی و محیطزیست، توسعه تجارت، حملونقل، لجستیک، انرژی، دیجیتالیشدن و همکاریهای فرهنگی و انسانی گفتوگو شد.
وزیر امور خارجه قرقیزستان در این نشست اعلام کرد که پس از اجلاس سران، نشست دیگری با قالب «سازمان همکاری شانگهای پلاس» برگزار خواهد شد که هدف آن گسترش حوزه نفوذ و گفتوگوی این سازمان است. وزرای خارجه شرکتکننده همچنین پیش از نشست با صدر جباروف، رئیسجمهور قرقیزستان دیدار کردند.