مراسم گرامیداشت 15 جولای، روز دموکراسی و وحدت ملی در سفارت ترکیه در آستانه برگزار شد.

برگزاری مراسم گرامیداشت 15 جولای در آستانه مراسم گرامیداشت 15 جولای، روز دموکراسی و وحدت ملی در سفارت ترکیه در آستانه برگزار شد.

آستانه/خبرگزاری آنادولو

مراسم گرامیداشت روز دموکراسی و وحدت ملی (کودتای نافرجام 15 جولای) در سفارت ترکیه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد.

در این مراسم که به میزبانی مصطفی کاپوجو، سفیر ترکیه در آستانه برگزار شد، یاد 253 شهید کودتای نافرجام 15 جولای 2016 گرامی داشته شد.

در این برنامه، وزیر علوم و آموزش عالی قزاقستان، مقام‌هایی از وزارت دفاع این کشور، نمایندگان نهادهای ترکیه‌ای فعال در آستانه، بازرگانان و اصحاب رسانه حضور داشتند. مراسم با یک دقیقه سکوت و پخش سرودهای ملی ترکیه و قزاقستان آغاز شد و پیام ویدئویی بورهان‌الدین دوران، رئیس ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه نیز برای حاضران به نمایش درآمد.

سفیر ترکیه در سخنرانی خود در این مراسم گفت که ترکیه در شب 15 جولای 2016 یکی از حساس‌ترین آزمون‌های تاریخ دموکراسی خود را پشت سر گذاشت. او یادآور شد که در جریان این کودتای نافرجام 253 شهروند ترکیه جان خود را از دست دادند و هزاران نفر زخمی شدند.

کاپوجو همچنین از حمایت قزاقستان از دولت قانونی ترکیه از نخستین ساعات کودتای نافرجام قدردانی کرد و گفت: آنکارا آماده است برای افشا و برچیدن ساختارهای فتو در خارج از کشور، از جمله در قزاقستان هرگونه حمایت لازم را ارائه کند.

در این مراسم به یاد قربانیان این کودتای نافرجام، قرآن کریم تلاوت شد و برنامه با بازدید از نمایشگاه عکس‌های مربوط به شب کودتای نافرجام 15 جولای پایان یافت.