روز نیروهای مسلح و صدوهشتمین سالگرد تاسیس ارتش جمهوری آذربایجان، طی مراسمی در باکو گرامی داشته شد.

برگزاری مراسم روز نیروهای مسلح در جمهوری آذربایجان روز نیروهای مسلح و صدوهشتمین سالگرد تاسیس ارتش جمهوری آذربایجان، طی مراسمی در باکو گرامی داشته شد.

باکو/خبرگزاری آنادولو

به مناسبت روز نیروهای مسلح و صدوهشتمین سالگرد تاسیس ارتش جمهوری آذربایجان، مراسمی در باکو، پایتخت این کشور برگزار شد.

در چارچوب این برنامه‌ها، دانشجویان دانشگاه نظامی و افسران ارتش در خیابان‌ها و معابر اصلی باکو رژه رفتند. گروه موسیقی نظامی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان نیز با اجرای سرودهای نظامی، رژه را همراهی کرد.

شماری زیادی از شهروندان نیز در طول مسیر حضور یافتند و به نظامیان ادای احترام کردند. هم‌زمان با باکو، در شهرهای گنجه، نخجوان، برده، خان‌کندی، لاچین و شوشا نیز رژه‌های نظامی برگزار شد.

تصمیم برای تشکیل ارتش ملی جمهوری آذربایجان در 26 ژوئن 1918، اندکی پس از اعلام استقلال این کشور در 28 مه همان سال، اتخاذ شد. ارتش ملی آذربایجان با هدایت افسران آذربایجانی در ارتش سابق روسیه و با حمایت «ارتش اسلام قفقاز» که از سوی دولت عثمانی اعزام شده بود، در آزادسازی باکو از اشغال گروه‌های مسلح ارمنی و بلشویکی نقش ایفا کرد.