برگزاری رویداد «روزهای آشپزی ترکیه» در کاراکاس

Sinan Doğan
28 آوریل 2026•بهروزرسانی: 28 آوریل 2026
کاراکاس/خبرگزاری آنادولو
موسسه یونس امره در ونزوئلا برنامه «روزهای آشپزی ترکیه» را با برگزاری کارگاه عملی آشپزی برگزار کرد.
در این رویداد که در ساختمان این موسسه در کاراکاس برگزار شد، غذای سنتی «مانتی» بهعنوان یکی از مهمترین غذاهای آشپزی ترکیه انتخاب شد و شرکتکنندگان بهصورت عملی با مراحل تهیه آن آشنا شدند.
در این کارگاه، از آمادهسازی مواد داخلی تا باز کردن خمیر، روشهای بستن مانتی و مراحل پخت، همه جزئیات بهصورت کاربردی آموزش داده شد.
شرکتکنندگان ونزوئلایی بهویژه در مرحله بستن مانتی لحظات شادی را تجربه کردند و هیجان پخت این غذای سنتی را از نزدیک لمس کردند.
مانتیهای آمادهشده در این کارگاه با ماست سیر، کره داغ و سسهای مخصوص سرو شد و مورد استقبال شرکتکنندگان قرار گرفت.
در ادامه این برنامه، خوراکیهای سنتی دیگری مانند سیمیت و شکرپاره نیز به مهمانان ارائه شد.
همچنین پس از صرف غذا، در فضایی صمیمی همراه با قهوه تُرک، گفتوگوهایی درباره فرهنگ مشترک دو کشور انجام شد.