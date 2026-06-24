برگزاری بیستمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو

باکو/خبرگزاری آنادولو

بیستمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی امروز با مشارکت روسا و نمایندگان مجالس کشورهای عضو، در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد.

این نشست به میزبانی صاحبه غفاروا، رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان، در مرکز همایش‌های «حیدر علی‌اف» باکو برگزار شد و روسای پارلمان‌های ترکیه، ایران، اردن، موزامبیک، نیجر، عمان، قطر، یمن و جمهوری ترک قبرس شمالی، همچنین معاونان رؤسای پارلمان‌ها و مقام‌های ارشد کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در آن حضور یافتند.

نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه، و ضیا اوزترکلر، رئیس مجلس جمهوری ترک قبرس شمالی، نیز از شرکت‌کنندگان این کنفرانس بودند. این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و غفاروا پیام الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، خطاب به شرکت‌کنندگان را قرائت کرد.

در جریان کنفرانس، ریاست دوره‌ای اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از اندونزی به جمهوری آذربایجان واگذار شد.

غفاروا در سخنرانی خود گفت که پذیرش ریاست دوره‌ای این اتحادیه از سوی مجلس ملی جمهوری آذربایجان، نشان‌دهنده عزم این کشور برای تقویت همبستگی و روابط نزدیک با جهان اسلام است. او افزود: توسعه روابط با کشورهای مسلمان، چه در سطح دوجانبه و چه در چارچوب سازمان‌های مشترک، یکی از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری آذربایجان به شمار می‌رود.

رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان همچنین اظهار داشت: سازمان همکاری اسلامی و کشورهای عضو آن، هم در دوره اشغال اراضی جمهوری آذربایجان و هم پس از پایان درگیری‌ها، از باکو حمایت کردند.

به گفته او، طی 30 سال گذشته بیش از 100 قطعنامه و مصوبه در محکومیت «تجاوز ارمنستان» و در حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان به تصویب رسیده است.