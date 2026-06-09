دو روزنامه‌نگار هلندی برنده جایزه «گزارشگری برجسته» جوایز مطبوعات اروپا تأکید کردند یافته‌های گزارش آن‌ها درباره نشانه‌های هدف قرار گرفتن عمدی کودکان در غزه نیازمند توجه و بررسی بیشتری از سوی افکار عمومی و رسانه‌هاست.

برندگان جایزه مطبوعات اروپا: جهان باید به شواهد هدف قرار گرفتن عمدی کودکان در غزه توجه کند دو روزنامه‌نگار هلندی برنده جایزه «گزارشگری برجسته» جوایز مطبوعات اروپا تأکید کردند یافته‌های گزارش آن‌ها درباره نشانه‌های هدف قرار گرفتن عمدی کودکان در غزه نیازمند توجه و بررسی بیشتری از سوی افکار عمومی و رسانه‌هاست.

آمستردام/ خبرگزاری آنادولو

مائود افتینگ و ویلم فینسترا، روزنامه‌نگاران روزنامه هلندی «ده فولکس‌کرانت» که برای گزارش «زخم‌ها چه می‌گویند» موفق به دریافت جایزه «گزارشگری برجسته» جوایز مطبوعات اروپا شدند، اعلام کردند شواهد گردآوری‌ شده در این گزارش نشان می‌دهد موضوع هدف قرار گرفتن عمدی کودکان در غزه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

افتینگ با بیان اینکه به دلیل محدودیت‌های موجود امکان ورود خبرنگاران به غزه وجود نداشت، گفت آنان با پزشکانی که از غزه بازگشته بودند گفت‌وگو کرده و مشاهدات آنان را مبنای تحقیقات خود قرار داده‌اند.

به گفته وی، بخش مهمی از این گفت‌وگوها بر مواردی متمرکز بود که کودکان زیر 15 سال با اصابت گلوله به سر یا سینه مجروح شده بودند.

وی تأکید کرد یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که نوع جراحات ثبت‌شده می‌تواند نشان‌دهنده تیراندازی هدفمند باشد و به همین دلیل افکار عمومی باید نسبت به آنچه در غزه رخ می‌دهد آگاهی بیشتری پیدا کند.

فینسترا نیز اظهار داشت بسیاری از پزشکانی که در غزه فعالیت کرده‌اند، خود را نه تنها پزشک بلکه شاهد وقایع دانسته و احساس مسئولیت کرده‌اند که مشاهدات خود را با جهان در میان بگذارند.

وی افزود برای تهیه این گزارش، اسناد متعددی از جمله تصاویر، ویدئوها، اسکن‌های پزشکی و یادداشت‌های درمانی جمع‌آوری و توسط کارشناسان مستقل بررسی شده است.

این دو روزنامه‌نگار همچنین اعلام کردند که برای راستی‌آزمایی یافته‌ها از متخصصان پزشکی قانونی در هلند و بلژیک و نیز کارشناسان نظامی کمک گرفته‌اند.

آنها با اشاره به حساسیت بالای موضوع غزه، تأکید کردند با وجود انتقادها و فشارها، انجام تحقیقات مستقل و روشن‌سازی واقعیت‌ها از وظایف اصلی روزنامه‌نگاری است.

افتینگ و فینسترا جایزه مطبوعات اروپا را انگیزه‌ای برای ادامه پوشش موضوعات دشوار و حساس دانستند و خواستار افزایش تلاش‌های رسانه‌ای برای مستندسازی و روایت واقعیت‌های غزه شدند.