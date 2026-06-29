برنده جایزه نوبل اقتصاد: چین و آمریکا باید به نحوی با هم هماهنگ شوند پروفسور دارون عجم‌اوغلو، برنده جایزه نوبل اقتصاد 2024 در گفت‌وگو با آنادولو تاکید کرد که چین و آمریکا باید به نحوی با هم هماهنگ شوند.

آلماتی/ خبرگزاری آنادولو

پروفسور دکتر دارون عجم‌اوغلو، برنده جایزه نوبل اقتصاد 2024، در مورد خطرات جنگ تراشه‌ها بین ایالات متحده آمریکا و چین، با اشاره به اینکه چالش‌های پیش رو جهانی هستند، اظهار داشت: چین و آمریکا باید به نحوی با هم هماهنگ شوند.

عجم‌اوغلو در پاسخ به سوالات خبرنگار «آنادولو» در نشست سالانه و مجمع تجاری بانک توسعه اوراسیا، که خبرگزاری آنادولو شریک ارتباطات جهانی آن بود و 25-26 ژوئن در آلماتی برگزار شد، گفت: این خطرات یا مشکلاتی نیستند که یک کشور به تنهایی بتواند از عهده آنها برآید، اما این جنگ تراشه‌ها یا مسابقه هوش مصنوعی این هماهنگی را بسیار دشوار می‌کند. این دو کشور را به رقابت کامل سوق می‌دهد و من فکر می‌کنم این خطرات را افزایش می‌دهد.

او خاطرنشان کرد که موازنه و ساختار جمعیتی جهان در حال تغییر است و تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن بر شهرنشینی منجر به عدم قطعیت‌های بزرگی می‌شود.

عجم‌اوغلو با اشاره به اینکه هوش مصنوعی فرصت بزرگی را ارائه می‌دهد، ادامه داد: همچنین حداقل به دو دلیل عدم قطعیت‌های قابل توجهی ایجاد می‌کند. اولاً و عمیق‌تر: "چگونه از هوش مصنوعی استفاده خواهیم کرد و چه کسی از آن سود خواهد برد؟" یک علامت سوال بزرگ در اینجا وجود دارد. به عنوان مثال، تمرکز فعلی بر اتوماسیون می‌تواند منجر به از دست دادن شغل بسیاری از افراد شود. این امر به طور کامل باعث انفجار نابرابری عظیم می‌شود. همچنین تعادل اقتصاد را مختل می‌کند. و حتی می‌تواند تأثیرات عمیقی بر نهادها داشته باشد. از سوی دیگر، اگر بتوانیم هوش مصنوعی را به گونه‌ای متعادل کنیم که به نفع طبقه کارگر باشد - و من سعی می‌کنم در کارم سرنخ‌هایی در مورد چگونگی انجام این کار ارائه دهم - تأثیر آن بسیار متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، می‌تواند به افزایش دستمزد بسیار بیشتر یا ایجاد مشاغل جدید کمک کند. این بزرگترین منبع عدم قطعیت است.

او افزود: یکی دیگر از منابع عدم قطعیت به این بستگی دارد که آیا استراتژی‌های فعلی منجر به سودآوری خواهند شد یا خیر. در حال حاضر، تریلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری می‌شود. و اگر یک محاسبه بسیار ساده انجام دهید، صنعت هوش مصنوعی برای سودآوری این موارد باید یک تریلیون دلار درآمد ایجاد کند. آیا این اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟ «آیا اینطور است؟ عدم قطعیت زیادی وجود دارد. اگر این اتفاق نیفتد، آیا سرمایه‌گذاران خواهند گفت: «خب، این کار جواب نداد، اما ما همچنان به سرمایه‌گذاری ادامه خواهیم داد» یا پول خود را پس خواهند گرفت و آیا در نتیجه یک فروپاشی بزرگ هوش مصنوعی رخ خواهد داد؟ اینها عدم قطعیت‌های جداگانه‌ای هستند و البته از آنجایی که این عدم قطعیت‌ها کوتاه‌مدت هستند، می‌توانند سریع‌تر توسعه یابند.

عجم‌اوغلو گفت: برخی صحبت‌ها و گفتمان‌ها در صنعت حاکی از آن است که در پنج سال آینده رونق عظیمی در بهره‌وری و کارایی ایجاد خواهد شد و در نتیجه ثروت همه به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت... و من فکر نمی‌کنم این اصلاً واقع‌بینانه باشد. به همین دلیل تأکید کردم که بهره‌وری محدود خواهد بود.

او اظهار داشت که اگرچه فناوری هنوز در حال تکامل است و می‌تواند کارهای زیادی انجام دهد، اما در حال حاضر جایگزینی کامل یک حرفه یا جایگزینی آن با ماشین‌ها یا الگوریتم‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد که هوش مصنوعی شروع به انجام برخی مشاغل خواهد کرد و بهره‌وری که ارائه می‌دهد با گذشت زمان افزایش خواهد یافت.

عجم‌اوغلو با اشاره به اینکه ادغام هوش مصنوعی در شرکت‌ها یک فرآیند کند است، گفت: به عنوان مثال، اگر به آمریکا نگاه کنید، شرکت‌های متوسط ​​و کوچک زیادی وجود دارند. آنها خیلی آهسته شروع به استفاده از هوش مصنوعی خواهند کرد. در ترکیه و اروپا نیز همینطور است. بنابراین، فرآیند پیش رو طولانی‌تر خواهد بود. ما باید این امر را درک کنیم.

او در ادامه ارزیابی‌های خود در مورد بهره‌وری گفت: در نهایت، آیا هوش مصنوعی منجر به رونق عظیم بهره‌وری خواهد شد؟ این امکان وجود دارد. من فکر می‌کنم این امکان وجود دارد، اما ما باید سرمایه‌گذاری‌های مناسبی انجام دهیم. با این حال، من فکر می‌کنم سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی که می‌تواند به کارگران کمک کند، برای این امر بسیار مناسب‌تر است. اگر فقط بر اتوماسیون تمرکز کنیم، حتی در درازمدت، رشد بهره‌وری ممکن است کندتر باشد.

پروفسور عجم‌اوغلو همچنین در مورد تشدید رقابت بین ایالات متحده و چین در زمینه فناوری‌های تراشه، افزود که این وضعیت هم خطرات و هم فرصت‌هایی را ایجاد می‌کند.

او تاکید کرد که هر کشوری باید با توجه به شرایط، قابلیت‌های نیروی کار و پایگاه دانش خود، استفاده از هوش مصنوعی را آغاز کند.

عجم‌اوغلو اظهار داشت که ممکن است کشورها نیاز داشته باشند که خودشان برنامه‌هایی را بر اساس مدل‌های بنیادی مانند ChatGPT توسعه دهند، در نحوه استفاده از این فناوری‌ها سرمایه‌گذاری کنند و روی نیروی کار، سازمان‌ها و شرکت‌های خود سرمایه‌گذاری کنند که این می‌تواند فرصت‌هایی ایجاد کند.