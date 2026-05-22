برزیل در واکنش به بدرفتاری با فعالان «ناوگان صمود»، کاردار اسرائیل را احضار کرد

Sinan Doğan, Halil Silahşör
22 مه 2026•بهروزرسانی: 22 مه 2026
بوگوتا/ خبرگزاری آنادولو
به گزارشهای رسانههای محلی، پس از انتشار یک «ویدیوی تحریکآمیز» توسط ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی تندرو اسرائیل، راشا آثمنی، کاردار اسرائیل در برازیلیا به وزارت امور خارجه برزیل احضار شد.
در این دیدار، کلیلو نیوالدو کریپا فیلهو، رئیس اداره خاورمیانه این وزارتخانه، ضمن ابراز انزجار شدید از تصاویر منتشر شده، خواستار آزادی فوری تمامی بازداشتشدگان، از جمله 4 فعال برزیلی شد.
وزارت امور خارجه برزیل پیشتر در تاریخ 20 می با انتشار بیانیهای، اقدامات اسرائیل علیه فعالان ناوگان صمود را «غیرقانونی» خوانده و اعلام کرده بود: «برزیل خواهان آزادی فوری تمامی فعالان در بند است و از دولت اسرائیل میخواهد مطابق با تعهدات بینالمللی خود، به حقوق و کرامت انسانی این افراد احترام بگذارد.»
این واکنش برزیل پس از آن صورت گرفت که بنگویر در شبکه اجتماعی ایکس، ویدئویی از بازدید خود از بندر اشدود منتشر کرد. در این تصاویر، پس از آنکه یک فعال زن شعار «فلسطین آزاد» سر داد، نیروهای امنیتی اسرائیل به طرز خشونتآمیزی او را به زمین زدند و بنگویر در حین تماشای این صحنه، با تایید رفتار پلیس گفت: «باید با آنها همینطور رفتار کرد.»