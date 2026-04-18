در پنلی در مجمع دیپلماسی آنتالیا، اختلالات تجارت جهانی ناشی از جنگ و پتانسیل رشد تجارت کشورهای آسیای جنوبی بررسی شد.

بررسی آینده تجارت آسیای جنوبی در مجمع دیپلماسی آنتالیا در پنلی در مجمع دیپلماسی آنتالیا، اختلالات تجارت جهانی ناشی از جنگ و پتانسیل رشد تجارت کشورهای آسیای جنوبی بررسی شد.

آنتالیا/ خبرگزاری آنادولو

در چارچوب مجمع دیپلماسی آنتالیا (ADF) 2026 که خبرگزاری آنادولو «شریک ارتباطات جهانی» آن است، پنلی با عنوان «تجارت مبتنی بر اعتماد: آینده یکپارچگی اقتصادی و ثبات در آسیای جنوبی» در مرکز کنگره نست در منطقه توریستی بلک برگزار شد.

در این پنل که با حضور محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان، خلیل‌الرحمان وزیر امور خارجه بنگلادش و نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت اداره افغانستان برگزار شد، دانشیار دکتر مراد اصلان از گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه حسن کالیونجو نیز به عنوان مفسر حضور یافت.

دار در سخنرانی خود در این پنل که با مدیریت ایزابل یوینگ، مجری تی‌آر‌تی ورلد (TRT World) برگزار شد، خاطرنشان کرد که اگرچه کشورهای آسیای جنوبی بیش از 2 میلیارد نفر جمعیت دارند، اما سهم تجارت درون منطقه‌ای از تجارت جهانی در سطح 5 درصد است و تاکید کرد که تجارت باید از طریق تقویت ارتباطات و اعتمادسازی افزایش یابد.

دار با یادآوری اینکه ایران بازگشایی تنگه هرمز را اعلام کرده است، تاکید کرد که پاکستان اهمیت زیادی برای دیپلماسی گفت‌وگو قائل است و آن‌ها به تلاش‌های خود برای برقراری صلح بلندمدت بین ایالات متحده آمریکا و ایران ادامه می‌دهند.

دار با بیان اینکه احساس می‌کند طرفین به یک توافق نزدیک هستند، گفت که رفع سریع کاستی‌ها یک ضرورت است. وی با اشاره به اینکه در دوره‌ای که به برخی کشتی‌ها اجازه عبور از تنگه هرمز داده نمی‌شد، زنجیره تامین آسیب زیادی دید، توضیح داد که بازگشایی مسیرهای دریایی از موضوعات اصلی در دستور کار آن‌ها است.

دار با بیان اینکه هدف آن‌ها توقف دائمی جنگ است، گفت: طرفین باید به یک توافق برسند، چرا که تنها این امر می‌تواند صلح پایدار را به همراه بیاورد.

وی با تاکید بر اینکه باید ریشه تروریسم در منطقه‌ای که پاکستان نیز در آن قرار دارد خشکانده شود، اظهار داشت که در غیر این صورت رفاه حاصل نخواهد شد. دار با بیان اینکه هیچ سرزمینی از هیچ کشوری نباید برای فعالیت‌های تروریستی استفاده شود، خاطرنشان کرد که امیدوار است منطقه‌ای پر از صلح را شاهد باشد.

عزیزی نیز با اشاره به اینکه ارسال محموله‌های آن‌ها به منطقه آسیای مرکزی ادامه دارد، اما جنگ آمریکا/اسرائیل و ایران بر تجارت افغانستان و کشورهای منطقه تاثیر منفی گذاشته است، تصریح کرد: آرزوی ما توقف جنگ و عدم مواجهه کشورهای منطقه با مشکلات بیشتر است.

عزیزی با بیان اینکه آسیای جنوبی از نظر سیاست، تجارت، سرمایه‌گذاری و ارتباطات منطقه‌ای یکی از مهم‌ترین مناطق جهان است، گفت که برای توسعه تجارت باید گام‌هایی در جهت برجسته کردن اقتصاد در منطقه برداشته شود. وی با بیان اینکه طرفدار حل و فصل همه مشکلات در چارچوب گفت‌وگو هستند، افزود: اگر به حرف یکدیگر گوش دهیم، همه مشکلات حل می‌شود.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت اداره افغانستان با تاکید بر اینکه افغانستان و پاکستان ملت‌های برادری هستند، توضیح داد که مسائل سیاسی و تجاری باید از یکدیگر جدا نگه داشته شوند. عزیزی با تشکر از اشخاص ثالثی که برای برقراری صلح بین دو کشور تلاش می‌کنند، ابراز امیدواری کرد که روابط بهبود یابد.

خلیل‌الرحمان وزیر امور خارجه بنگلادش نیز با بیان اینکه هیچ کشوری نمی‌تواند خود را از خطرات و عدم قطعیت‌های جهان منزوی کند، ارزیابی کرد: رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، تلاش عظیمی در سطح تاریخی برای رفاه و خیر منطقه انجام داده است.

وزیر امور خارجه بنگلادش با ارزیابی اینکه اجازه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز خبر خوبی است، به بزرگی بحران انرژی فعلی اشاره کرد. وی با تاکید بر اینکه کشورها باید دست به دست هم دهند و بر بحران انرژی غلبه کنند، اظهار داشت که این بحران بر تجارت آینده تاثیر منفی می‌گذارد.

وی با فراخوان برای عدم مانع‌تراشی در حمل و نقل خطوط دریایی جهانی، گفت که جلوگیری نکردن از تجارت جهانی باید با قوانین بین‌المللی تضمین شود. او با بیان اینکه آسیای جنوبی یک خانواده است و می‌تواند با هم به موفقیت‌های بهتری دست یابد، اظهار داشت که نشان دادن اراده سیاسی برای این امر از اهمیت بالایی برخوردار است.

