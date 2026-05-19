برخی شناورهای ناوگان جهانی صمود به‌رغم حمله اسرائیل به مسیر خود ادامه می‌دهند میز مدیریت بحران ناوگان جهانی صمود اعلام کرد که با وجود حمله ارتش اسرائیل به این ناوگان در آب‌های بین‌المللی، چندین شناور همچنان به مسیر خود برای شکستن محاصره غزه و رساندن کمک‌های انسانی ادامه می‌دهند.