19 مه 2026•بهروزرسانی: 19 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
میز مدیریت بحران «ناوگان جهانی صمود» با انتشار بیانیهای آخرین وضعیت شناورهای این ناوگان را اعلام کرد.
در این بیانیه آمده است که شناورهای «Alcyone»، «Andros»، «Cobo Blanco»، «Don Juan»، «Girolama»، «Kasrı Sadabat»، «Sirius»، «Zefiro»، «Lina» و «Elengi» همچنان در مسیر خود به سوی غزه حرکت میکنند.
در ادامه این بیانیه اشاره شده است که شناور «Sirius» که نزدیکترین قایق به غزه محسوب میشود، حدود 140 مایل دریایی تا مقصد فاصله دارد.
همچنین اعلام شد که در مجموع 332 نفر از 40 کشور در جریان حمله اسرائیل بازداشت شدهاند.
در همین حال، رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که بیش از 40 شناور متعلق به این ناوگان توقیف و حدود 300 فعال نیز بازداشت شدهاند.