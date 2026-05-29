برخورد پهپاد روسیه به ساختمانی در رومانی 2 زخمی به جا گذاشت وزارت دفاع رومانی اعلام کرد که در پی برخورد یک فروند پهپاد روسیه به ساختمان مسکونی در رومانی، دو نفر زخمی شدند.

پریشتینه/ خبرگزاری آنادولو

وزارت دفاع رومانی با انتشار بیانیه‌ای، اعلام کرد که یک پهپاد روسیه در جریان حملات شبانه مسکو به اوکراین وارد حریم هوایی رومانی شده و در پی برخورد با یک ساختمان مسکونی، دو نفر زخمی شده‌اند.

بر این اساس، سامانه‌های راداری چند پهپاد را در نزدیکی مرز شناسایی کردند و در پی آن دو جنگنده اف-16 و یک بالگرد برای پشتیبانی عملیاتی به پرواز درآمدند.

به گفته مقام‌های رومانی، یک پهپاد از نوع «گران-2» پس از عبور از منطقه‌ای در نزدیکی شهر گالاتس، به سقف یک ساختمان مسکونی برخورد کرد. در پی این حادثه آتش‌سوزی رخ داد و دو نفر زخمی شدند که به بیمارستان انتقال یافتند.

مقام‌ها اعلام کردند تمامی مهمات پهپاد در لحظه برخورد منفجر شده است و تحقیقات درباره جزئیات حادثه ادامه دارد. وزارت دفاع رومانی، اقدام روسیه را «غیرمسئولانه» توصیف کرد و آن را تهدیدی علیه امنیت منطقه دریای سیاه و ثبات منطقه‌ای دانست.



این وزارتخانه همچنین تاکید کرد چنین اقداماتی نه‌تنها امنیت شهروندان رومانی، بلکه امنیت جمعی ناتو را نیز به خطر می‌اندازد.

از سوی دیگر، نیکوشور دان، رئیس‌جمهور رومانی این حادثه را جدی‌ترین رویدادی توصیف کرد که از زمان آغاز جنگ اوکراین تاکنون خاک رومانی را تحت تأثیر قرار داده است.

او اعلام کرد که شورای عالی دفاع ملی رومانی برای بررسی این حادثه تشکیل جلسه خواهد داد و متحدان ناتو و کشورهای اتحادیه اروپا نیز در جریان قرار گرفته‌اند.

رئیس جمهور رومانی همچنین گفت که کشورش درخواست استقرار سامانه‌های بیشتر مقابله با پهپاد را به متحدان خود ارائه کرده و قصد دارد موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.

از سوی دیگر، وزیر امور خارجه رومانی نیز اعلام کرد که سفیر روسیه در بخارست برای ارائه توضیحات به وزارت امور خارجه احضار شده است.