بر اثر برخورد قطار با سرویس مدرسه در فلاندر شرقی بلژیک، 4 نفر از جمله 2 کودک جان باختند.

برخورد قطار و اتوبوس مدرسه در بلژیک؛ 4 نفر جان باختند بر اثر برخورد قطار با سرویس مدرسه در فلاندر شرقی بلژیک، 4 نفر از جمله 2 کودک جان باختند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش رسانه‌های بلژیک، در منطقه بوگن‌هوت در فلاندر شرقی، یک قطار با سرویس مدرسه در ساعت 08.08 صبح به وقت محلی برخورد کرد.

در این سرویس مدرسه 9 نفر شامل 7 کودک حضور داشتند و حدود 100 مسافر قطار پس از حادثه تخلیه شدند.

بر اساس اعلام پلیس فدرال، قربانیان شامل 2 کودک، راننده و یک فرد همراه دانش‌آموزان هستند.

مقامات حمل‌ونقل بلژیک اعلام کردند موانع راه‌آهن بسته بوده و چراغ قرمز روشن بوده است، اما راننده سرویس مدرسه وارد مسیر ریلی شده و برخورد رخ داده است.

این حادثه از سوی مقام‌های راه‌آهن بلژیک یکی از شدیدترین سوانح در گذرگاه‌های هم‌سطح در این کشور توصیف شده است.

