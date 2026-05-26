برخورد قطار و اتوبوس مدرسه در بلژیک؛ 4 نفر جان باختند

26 مه 2026•بهروزرسانی: 26 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش رسانههای بلژیک، در منطقه بوگنهوت در فلاندر شرقی، یک قطار با سرویس مدرسه در ساعت 08.08 صبح به وقت محلی برخورد کرد.
در این سرویس مدرسه 9 نفر شامل 7 کودک حضور داشتند و حدود 100 مسافر قطار پس از حادثه تخلیه شدند.
بر اساس اعلام پلیس فدرال، قربانیان شامل 2 کودک، راننده و یک فرد همراه دانشآموزان هستند.
مقامات حملونقل بلژیک اعلام کردند موانع راهآهن بسته بوده و چراغ قرمز روشن بوده است، اما راننده سرویس مدرسه وارد مسیر ریلی شده و برخورد رخ داده است.
این حادثه از سوی مقامهای راهآهن بلژیک یکی از شدیدترین سوانح در گذرگاههای همسطح در این کشور توصیف شده است.