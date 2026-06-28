وزارت امور خارجه بحرین ضمن محکوم کردن حملات موشکی و پهپادی ایران به این کشور، خواستار نشست فوری شورای امنیت شد.

بحرین در پی حملات ایران خواستار نشست فوری شورای امنیت شد وزارت امور خارجه بحرین ضمن محکوم کردن حملات موشکی و پهپادی ایران به این کشور، خواستار نشست فوری شورای امنیت شد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه بحرین با انتشار بیانیه‌ای، حملات موشکی و پهپادی ایران به این کشور را به‌شدت محکوم کرد و آن را بخشی از سیاست تهاجمی سیستماتیک و عامدانه علیه حاکمیت و امنیت بحرین دانست.

در این بیانیه با اشاره به تداوم اقدامات ایران، از جامعه جهانی خواسته شده است برای توقف این حملات مسئولیت‌پذیر باشد و شورای امنیت سازمان ملل نیز نشست فوری در این زمینه برگزار کند.

وزارت امور خارجه بحرین همچنین با اعلام اینکه حمله به این کشور، تهدیدی علیه امنیت تمامی اعضای شورای همکاری خلیج است، بر اصل «حمله به یک عضو، حمله به همه اعضا» تأکید کرد.

