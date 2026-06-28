بحرین در پی حملات ایران خواستار نشست فوری شورای امنیت شد

28 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 28 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه بحرین با انتشار بیانیهای، حملات موشکی و پهپادی ایران به این کشور را بهشدت محکوم کرد و آن را بخشی از سیاست تهاجمی سیستماتیک و عامدانه علیه حاکمیت و امنیت بحرین دانست.
در این بیانیه با اشاره به تداوم اقدامات ایران، از جامعه جهانی خواسته شده است برای توقف این حملات مسئولیتپذیر باشد و شورای امنیت سازمان ملل نیز نشست فوری در این زمینه برگزار کند.
وزارت امور خارجه بحرین همچنین با اعلام اینکه حمله به این کشور، تهدیدی علیه امنیت تمامی اعضای شورای همکاری خلیج است، بر اصل «حمله به یک عضو، حمله به همه اعضا» تأکید کرد.