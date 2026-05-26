بحران تنگه هرمز و محدودیت شدید عبور و مرور کشتی‌ها از این تنگه مهم، باعث افزایش طرح‌های دورکاری و صرفه‌جویی در مصرف سوخت در جهان شده است.

بحران تنگه هرمز؛ افزایش دورکاری و طرح‌های صرفه‌جویی سوخت در جهان بحران تنگه هرمز و محدودیت شدید عبور و مرور کشتی‌ها از این تنگه مهم، باعث افزایش طرح‌های دورکاری و صرفه‌جویی در مصرف سوخت در جهان شده است.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

اختلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و افزایش قیمت سوخت در سطح جهانی، دولت‌های مختلف را به سمت اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی انرژی و کاهش مصرف سوخت سوق داده است.

آژانس بین‌المللی انرژی با انتشار بیانیه‌ای، هشدار داد که تنش‌های خاورمیانه بزرگ‌ترین اختلال تاریخ در عرضه نفت را رقم زده و خواستار اقدامات فوری برای مهار مصرف انرژی شد.

گسترش دورکاری، کاهش سرعت مجاز در بزرگراه‌ها و محدودیت استفاده از خودروهای شخصی از جمله راهکارهای پیشنهادی این نهاد برای مقابله با نتایج افزایش قیمت انرژی عنوان شده است.

همزمان، چند کشور آسیایی نیز بسته‌های اضطراری مقابله با بحران انرژی را اجرایی کردند. ویتنام از شهروندان و شرکت‌ها خواست استفاده از حمل‌ونقل عمومی و دورکاری را افزایش دهند، نپال تعطیلات آخر هفته را در ادارات و مراکز آموزشی به دو روز افزایش داد و کره جنوبی نیز بسته حمایتی 17.7 میلیارد دلاری برای کاهش آثار اقتصادی بحران تصویب کرد. از سوی دیگر، تایلند و مالزی هم دورکاری کارکنان دولت را در دستور کار قرار داده‌اند.

کارشناسان معتقدند در صورت ادامه بحران، افزایش هزینه سوخت می‌تواند به تغییرات بلندمدت در الگوهای کاری و رفت‌وآمد در جهان منجر شود.