مشاور رئیس جمهور آذربایجان در مراسم افتتاحیه رسمی چهارمین مجمع جهانی رسانه‌ها در شوشا، گفت برخی از رسانه‌های بین‌المللی تلاش می‌کنند ما را به نقطه شروع درگیری بازگردانند.

باکو: گفتمان انتقام‌جویانه همچنان در بخش‌هایی از جامعه و رسانه‌های ارمنستان جریان دارد مشاور رئیس جمهور آذربایجان در مراسم افتتاحیه رسمی چهارمین مجمع جهانی رسانه‌ها در شوشا، گفت برخی از رسانه‌های بین‌المللی تلاش می‌کنند ما را به نقطه شروع درگیری بازگردانند.

شوشا/ خبرگزاری آنادولو

حکمت حاجی‌اف، مشاور رئیس جمهور آذربایجان در مراسم افتتاحیه رسمی چهارمین مجمع جهانی رسانه‌ها در شوشا، اظهار داشت که محافل انتقام‌جو در ارمنستان و برخی از رسانه‌های بین‌المللی سعی در زنده نگه گفتمان تضاد و اختلاف را دارند.

حاجی‌اف با اشاره به روند عادی‌سازی روابط با ارمنستان، تأکید کرد که علیرغم امضای توافقنامه صلح، محافل انتقام‌جو در ارمنستان و برخی از رسانه‌های بین‌المللی همچنان به لفاظی‌های تقابلی خود ادامه می‌دهند.

او گفت: متأسفانه، نیروهای انتقام‌جو هنوز در رسانه‌های کشور همسایه غالب هستند. جنگ و درگیری تمام شده است، اما هنوز در رسانه‌های بین‌المللی تمام نشده است. برخی از نشریات بین‌المللی سعی دارند ما را به نقطه آغاز درگیری برگردانند. متأسفانه، این وضعیت بسیار تأسف‌باری است.

حاجی‌اف اظهار داشت: آذربایجان در حال انجام اصلاحات جامع در بخش رسانه است. این تلاش‌ها با هدف تقویت روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، افزایش ظرفیت نهادی، بهبود استانداردهای اخلاقی، گسترش سواد رسانه‌ای و تطبیق این بخش با تحولات فناوری انجام می‌شود.

او مدعی شد که آذربایجان هدف کمپین‌های بین‌المللی انتشار اطلاعات نادرست قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: آخرین کمپین بزرگ اطلاعات نادرست علیه آذربایجان توسط سی‌ان‌ان انجام شد. ما این ادعاها را بررسی کردیم و پاسخ خود را با حقایق تأیید شده ارائه دادیم، اما حق پاسخگویی به ما داده نشد. نه ارتباط مناسب و نه بازخوردی ارائه نشد. این نشان می‌دهد که حتی غول‌ها و مؤسساتی که ادعای روزنامه‌نگاری مسئولانه و معقول دارند، در انتشار اطلاعات نادرست همدست هستند. این وضعیت بسیار تأسف‌بار است.