بالا گرفتن دوباره تنش‌های مرزی میان اسلام‌آباد و کابل ارتش پاکستان در واکنش به تنش‌های مرزی اخیر، از انهدام چندین پاسگاه امنیتی و خودروی متعلق به نیروهای طالبان در افغانستان خبر داد.

اسلام‌آباد/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو

ارتش پاکستان اعلام کرد که در جریان یک عملیات نظامی در نزدیکی منطقه مرزی چمن هم‌مرز با ولایت قندهار افغانستان، چندین پاسگاه امنیتی و خودروی متعلق به نیروهای حکومت طالبان را منهدم کرده است.

این عملیات که تحت عنوان «غضب‌الحق» انجام شده، پاسخی به حملات روز دوشنبه نیروهای طالبان عنوان شده است.

در بیانیه ارتش پاکستان آمده است که نیروهای این کشور موفق شدند نیروهای حکومت طالبان و شبه‌نظامیان تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) را که اسلام‌آباد از آن‌ها به عنوان «فتنه الخوارج» یاد می‌کند، مجبور به عقب‌نشینی کنند.

این در حالی است که مقامات اداره کابل پیش‌تر اعلام کرده بودند که در پی حملات هوایی و راکتی پاکستان به مناطقی در ولایت کنر، دست‌کم 8 نفر از جمله دو نوجوان کشته و 97 تن دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت خارجه اداره طالبان در افغانستان در واکنش به این تحرکات، کاردار سفارت پاکستان در کابل را احضار کرده و با ارائه یادداشت اعتراضی، این اقدامات را نقض تمامیت ارضی افغانستان خوانده است.

در مقابل، وزارت اطلاع‌رسانی پاکستان هرگونه حمله به مراکز غیرنظامی از جمله دانشگاه سید جمال‌الدین افغانی در کنر را رد کرده است.

هم‌زمان، دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) در گزارشی نسبت به وخامت اوضاع انسانی هشدار داده و اعلام کرد که در 3 ماه گذشته بیش از 100 هزار نفر بر اثر این درگیری‌ها آواره شده‌اند.

بر اساس این گزارش، ناامنی‌های اخیر منجر به توقف فعالیت 19 مرکز درمانی و محرومیت بیش از 13 هزار دانش‌آموز از تحصیل شده است و حدود 160هزار نفر نیز با کمبود شدید مواد غذایی مواجه هستند.