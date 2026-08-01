حدود 53 هزار نفر از مهاجران غیرقانونی که از مراکش به شهر سبته اسپانیا رفته بودند، به صورت داوطلبانه به این کشور بازگشته‌اند.

بازگشت 53 هزار مهاجر غیرقانونی از شهر سبته اسپانیا به مراکش حدود 53 هزار نفر از مهاجران غیرقانونی که از مراکش به شهر سبته اسپانیا رفته بودند، به صورت داوطلبانه به این کشور بازگشته‌اند.

بوگوتا/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس اطلاعات دریافتی خبرگزاری افه از منابع امنیتی، روند بازگشت مهاجران غیرقانونی از شهر سبته به مراکش همچنان ادامه دارد.

تخمین زده می‌شود که تعداد مهاجران غیرقانونی که سبته را ترک کرده و داوطلبانه به مراکش بازگشته‌اند، از مرز 53 هزار نفر فراتر رفته باشد.

دولت پیش از این تعداد ورودهای غیرقانونی به این شهر خودمختار را 50 هزار نفر برآورد کرده بود، در حالی که دولت محلی سبته این رقم را 60 هزار نفر اعلام کرد.

در همین حال، پلیس ملی، پلیس محلی و واحدهای نظامی به مهاجرانی که در مناطق مختلف سبته اقامت دارند، اطلاع‌رسانی می‌کنند که باید به مراکش بازگردند.

نیروهای پلیس امشب تدابیر امنیتی را در نقاط مختلف سبته افزایش داده‌اند تا مهاجرانی را که تمایلی به بازگشت داوطلبانه به مراکش ندارند، شناسایی کنند.

تیم‌های امنیتی، مهاجران را برای بازگشت به سمت گذرگاه مرزی تاراخال هدایت می‌کنند.

روز پنجشنبه 30 ژوئیه، نیروهای امنیتی با بیش از 800 مهاجر غیرقانونی که سعی داشتند از سواحل شهر فنیدق در مراکش با شنا کردن به سبته برسند، برخورد کردند.

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا اعلام کرده بود که دولت تمام منابع موجود خود را برای رسیدگی به این بحران بسیج کرده است.

دولت اسپانیا در پی افزایش تلاش‌ها برای مهاجرت غیرقانونی به سبته، تصمیم گرفت تا نیروهای مسلح را برای تامین امنیت در این منطقه مستقر کند.

پیشتر دولت اسپانیا اعلام کرده بود که برآورد می‌شود طی 24 ساعت بیش از 49 هزار نفر با شنا یا از مسیر زمینی وارد شهر سبته شده باشند.

عبور 15 مهاجر غیرقانونی از مراکش به شهر ملیله اسپانیا

به گزارش رسانه‌های اسپانیایی، در ادامه موج گسترده عبور غیرقانونی از مراکش به خاک اسپانیا، 15 مهاجر غیرقانونی دیگر از شهر فنیدق در شمال مراکش وارد شهر ملیله اسپانیا شدند.

بر اساس گزارش خبرگزاری افه، این افراد از مسیر حصار مرزی میان گورستان مسلمانان و مرکز اسکان موقت مهاجران وارد ملیله شده اند. مهاجران غیرقانونی پس از ورود، از سوی شمار زیادی از گشت‌های گارد مدنی متوقف شدند و تحت محاصره پلیس، به‌صورت گروهی در حاشیه جاده کمربندی نگه داشته شدند.

به گفته منابع امنیتی، چند تلاش دیگر برای عبور از نقاط مختلف مرز و همچنین موج‌شکن جنوبی انجام شده است. هم‌زمان با ادامه تنش در امتداد حصار مرزی، صدای آژیر خودروهای گشتی در طول شب به گوش می‌رسید.

از سوی دیگر، شب گذشته 130 مهاجر غیرقانونی، از جمله 84 فرد زیر سن قانونی، وارد ملیله شدند. با این ورود، شمار افراد اسکان‌یافته در مراکز حمایتی به 260 نفر رسید؛ رقمی که سه برابر ظرفیت حداکثری تعیین‌شده برای شرایط بحران مهاجرتی است.



