بازگشت موفقیت‌آمیز فضاپیمای باری «تیان‌ژو-9» چین به زمین فضاپیمای باری تیان‌ژو-9 پس از تکمیل ماموریت تدارکاتی خود در ایستگاه فضایی «تیان‌گونگ»، با ورود به جو زمین و سقوط برنامه‌ریزی شده در اقیانوس، به فعالیت خود پایان داد.

پکن/خبرگزاری آنادولو

بر اساس اعلام اداره ملی فضانوردی سرنشین‌دار چین (CMSA)، فضاپیمای باری «تیان‌ژو-9» پس از جدا شدن از ماژول اصلی ایستگاه فضایی و اتمام دوره پرواز مستقل، صبح امروز وارد جو زمین شد.

طبق پروتکل‌های ایمنی، بخش بزرگی از بدنه این فضاپیما در اثر اصطکاک شدید با جو سوخته و بقایای باقی‌مانده آن به‌صورت کنترل‌شده در آب‌های اقیانوس سقوط کرده است.

فضاپیمای «تیان‌ژو-9» که حامل تجهیزات آزمایشگاهی و تدارکات مورد نیاز فضانوردان بود، در تاریخ 15 ژوئیه 2025 از مرکز پرتاب فضایی ونچانگ در جزیره هاینان راهی مدار زمین شده بود.

در حال حاضر، گروه‌های 3 نفره از فضانوردان چینی به‌صورت چرخشی در ایستگاه فضایی «تیان‌گونگ» (قصر آسمانی) مستقر هستند؛ چین برای جابه‌جایی خدمه از فضاپیمای «شنژو» و برای تأمین تجهیزات و سوخت از فضاپیماهای سری «تیان‌ژو» استفاده می‌کند.

