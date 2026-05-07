07 مه 2026•بهروزرسانی: 07 مه 2026
پکن/خبرگزاری آنادولو
بر اساس اعلام اداره ملی فضانوردی سرنشیندار چین (CMSA)، فضاپیمای باری «تیانژو-9» پس از جدا شدن از ماژول اصلی ایستگاه فضایی و اتمام دوره پرواز مستقل، صبح امروز وارد جو زمین شد.
طبق پروتکلهای ایمنی، بخش بزرگی از بدنه این فضاپیما در اثر اصطکاک شدید با جو سوخته و بقایای باقیمانده آن بهصورت کنترلشده در آبهای اقیانوس سقوط کرده است.
فضاپیمای «تیانژو-9» که حامل تجهیزات آزمایشگاهی و تدارکات مورد نیاز فضانوردان بود، در تاریخ 15 ژوئیه 2025 از مرکز پرتاب فضایی ونچانگ در جزیره هاینان راهی مدار زمین شده بود.
در حال حاضر، گروههای 3 نفره از فضانوردان چینی بهصورت چرخشی در ایستگاه فضایی «تیانگونگ» (قصر آسمانی) مستقر هستند؛ چین برای جابهجایی خدمه از فضاپیمای «شنژو» و برای تأمین تجهیزات و سوخت از فضاپیماهای سری «تیانژو» استفاده میکند.