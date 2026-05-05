بازگشت فعال ناوگان صمود به استانبول؛ روایت اورال از حمله و بدرفتاری اسرائیل حسین اورال، از فعالان ناوگان صمود که در آب‌های بین‌المللی بازداشت شده بود، پس از ورود به استانبول از نحوه برخورد نیروهای اسرائیلی و بدرفتاری با فعالان این ناوگان سخن گفت.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

حسین اورال، از فعالان «ناوگان جهانی صمود» که در آب‌های بین‌المللی هدف حمله اسرائیل قرار گرفته و بازداشت شده بود، وارد استانبول شد.

اورال که با پرواز برنامه‌ای ترکیش ایرلاینز از بخارست به ترکیه بازگشته، در ورودی ترمینال ویژه فرودگاه استانبول از سوی دوستان فعال خود و جمعی از شهروندان مورد استقبال قرار گرفت.

وی در اظهاراتی برای خبرنگاران، با قدردانی از همراهانش، «تیاگو آویلا» فعال برزیلی را «قهرمانی بزرگ» توصیف کرد.

اورال با اشاره به لحظه حمله نیروهای اسرائیلی گفت که مطابق آموزش‌های قبلی، بر زمین نشسته و دستان خود را بالا برده‌اند، اما با وجود این، نیروهای اسرائیلی آن‌ها را با دستبند از پشت بازداشت کردند.

او با نشان دادن آثار کبودی روی دستانش تاکید کرد که آثار دستبند همچنان باقی است.

وی همچنین از بدرفتاری با فعالان خبر داد و گفت که غذا را به‌صورت تحقیرآمیز در اختیارشان قرار می‌دادند.

اورال با بیان اینکه مورد ضرب و جرح قرار گرفته، افزود: اکنون آثار آن مشخص است، اما هیچ دردی احساس نمی‌کنم.

او همچنین ابراز داشت که پس از تحویل به طرف یونانی، وسایل شخصی‌اش از جمله کیف حاوی 1000 یورو و گواهینامه‌اش مفقود شده و طرف یونانی مسئولیت آن را نپذیرفته است.

اورال با اشاره به حمایت‌های ترکیه در طول این روند، تاکید کرد: در صورت نیاز بار دیگر در چنین ماموریت‌هایی شرکت خواهد کرد.