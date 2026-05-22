بازگشت فعالان ایتالیایی ناوگان «صمود» به رم؛ روایت‌هایی از شکنجه و خشونت ارتش اسرائیل جمعی از فعالان ایتالیایی که در ناوگان جهانی «صمود» توسط ارتش اسرائیل بازداشت شده بودند، پس از آزادی، با استقبال پرشور حامیان فلسطین وارد رم شدند.

گروهی از فعالان ایتالیایی ناوگان جهانی «صمود» که به دلیل تلاش برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه به‌طور غیرقانونی توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شده بودند، شب گذشته با پروازهای ترکیش ایرلاینز از طریق استانبول وارد فرودگاه «فیومیچینو» رم شدند.



صدها تن از حامیان فلسطین و خانواده‌های این فعالان با در دست داشتن پرچم فلسطین و سر دادن شعارهای حمایتی، از بازگشت آنان استقبال کردند.

لوکا پوگی، یکی از فعالان بازگشته، در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو، خشونت ارتش اسرائیل در این مأموریت را بی‌سابقه توصیف کرد و گفت: «نیروهای اسرائیلی در این بازداشت‌ها بسیار خشونت‌آمیزتر از دفعات قبل عمل کردند. ما این بار با بدن‌هایی زخمی و استخوان‌های شکسته به خانه بازگشتیم.»



وی با متهم کردن دولت ایتالیا و برخی کشورهای اروپایی به همدستی در «نسل‌کشی» غزه، تأکید کرد که این مبارزه تا پایان کامل جنگ ادامه خواهد یافت.

مارتینا کومپرلی، دیگر فعال حاضر در این ناوگان، نیز با تشریح جزئیات این یورش غیرقانونی اظهار داشت: «نظامیان اسرائیل ما را از قایق‌ها ربودند، تمام اموال شخصی‌مان را مصادره کردند و در طول بازداشت، هدف ضرب‌وشتم‌های وحشیانه قرار گرفتیم.»

این بازداشت‌ها که بخشی از سرکوب گسترده مأموریت‌های بشردوستانه به نوار غزه در بهار 2026 محسوب می‌شود، بار دیگر موجی از اعتراضات گسترده در ایتالیا و سایر نقاط جهان را نسبت به عملکرد ارتش اسرائیل برانگیخته است.



