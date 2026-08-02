بازگشت بیش از 73 هزار مهاجر غیرقانونی از سئوتا به مراکش و جان‌ باختن 72 نفر

02 آگوست 2026•بهروزرسانی: 02 آگوست 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
روند بازگشت مهاجران غیرقانونی از شهر سئوتا، قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا، به مراکش ادامه دارد.
خبرگزاری «EFE» به نقل از منابع امنیتی اسپانیا گزارش داد: از 30 جولای تاکنون حدود 73 هزار و 500 مهاجر غیرقانونی از سئوتا به مراکش بازگشتهاند.
به گفته این منابع، این آمار ممکن است افرادی را نیز شامل شود که پیش از 30 جولای وارد این شهر شده بودند.
روزنامه «الپائیس» نیز به نقل از مقامهای دولت اسپانیا اعلام کرد شمار افرادی که هنگام تلاش برای ورود از مراکش به اسپانیا جان باختهاند، به 72 نفر رسیده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی اسپانیا از 30 جولای تاکنون در خیابانهای سئوتا گشتزنی میکنند تا از خروج مهاجران غیرقانونی از این شهر اطمینان حاصل کنند.
همچنین گذرگاه مرزی «بنیانصار» میان مراکش و اسپانیا که اسپانیا در 31 جولای آن را بسته بود، روز گذشته بار دیگر بازگشایی شد.
در گذرگاه مرزی «تاراخال» نیز تردد چشمگیری مشاهده نشد، اما گزارش شده است صبح امروز گروهی 10 نفره تلاش کردند با شنا از مرز عبور کنند که توسط نیروهای ارتش اسپانیا متوقف شدند.
پیشتر، در 30 جولای، بیش از 800 مهاجر غیرقانونی که از سواحل شهر فنیدق مراکش قصد داشتند با شنا خود را به سئوتا برسانند، توسط نیروهای امنیتی متوقف شده بودند.
در پی افزایش تلاشها برای ورود مهاجران غیرقانونی به سئوتا، دولت اسپانیا نیروهای مسلح را برای تقویت امنیت در این منطقه مستقر کرده است.