چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، با حضور در مسجد مرکزی کمبریج با نمایندگان جامعه مسلمانان دیدار کرد و نامه‌ای از سوی رئیس‌جمهور ترکیه دریافت کرد.

بازدید تاریخی پادشاه بریتانیا از نخستین مسجد دوستدار محیط‌زیست اروپا چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، با حضور در مسجد مرکزی کمبریج با نمایندگان جامعه مسلمانان دیدار کرد و نامه‌ای از سوی رئیس‌جمهور ترکیه دریافت کرد.

لندن/ خبرگزاری آنادولو

چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، در اقدامی نمادین و تاریخی از مسجد مرکزی کمبریج، نخستین مسجد دوستدار محیط‌زیست اروپا، بازدید و با جامعه مسلمانان دیدار کرد.

این بازدید در شرایطی انجام شد که اسلام‌هراسی و تبعیض علیه مسلمانان در انگلستان رو به افزایش است. چارلز سوم در جریان این رویداد با امامان، اعضای هیئت امنای مسجد و مسلمانان ساکن کمبریج گفت‌وگو کرد.

در این مراسم، عثمان کورای ارتاش سفیر ترکیه در لندن، زینب جوشکون کوچ و پروفسور سلیم آرگون از اعضای هیئت امنا، و عبدالحکیم مراد، پژوهشگر انگلیسی، حضور داشتند.

پادشاه بریتانیا ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این بنا، اطلاعاتی درباره ویژگی‌های معماری و فعالیت‌های مسجد که با مشارکت بنیاد دیانت ترکیه ساخته شده، دریافت کرد.

در این دیدار هدایایی شامل وزنه کاغذی شیشه‌ای با الهام از گنبد مسجد سلیمیه، کتاب «میراث علمی تمدن اسلامی» اثر فؤاد سزگین و کتابی درباره 23 جایزه بین‌المللی این مسجد به چارلز سوم اهدا شد.

همچنین نمایشگاه «علم و فناوری در اسلام» که معرفی‌کننده دستاوردهای تمدن اسلامی است، در محل مسجد برپا گردید.

زینب جوشکون کوچ، عضو هیئت امنا، این روز را برای مسلمانان کمبریج تاریخی خواند و اشاره کرد آخرین بازدید مشابه توسط ملکه الیزابت دوم در سال 2002 انجام شده است.

کوچ با تأکید بر تلفیق هندسه اسلامی و معماری بومی کمبریج در این بنا، نقش بنیاد دیانت ترکیه و حمایت رجب طیب اردوغان در ساخت این مسجد را تعیین‌کننده دانست.

در جریان این برنامه، نامه‌ای از سوی رجب طیب اردوغان به پادشاه انگلیس تقدیم شد که در آن از این بازدید در برابر افزایش اسلام‌هراسی تقدیر شده بود.

چارلز سوم از دریافت نامه ابراز خرسندی کرد و در پاسخ به دعوت رئیس‌جمهور ترکیه برای سفر به این کشور گفت: «مدت‌هاست که دوست دارم به ترکیه سفر کنم».

مسجد مرکزی کمبریج در سال 2019 با حضور رجب طیب اردوغان به صورت رسمی افتتاح شده بود.

