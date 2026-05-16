بازداشت 6 نفر به دلیل اهتزاز پرچم فلسطین پلیس فرانسه 6 نفر را که به مناسبت 78امین سالگرد روز نکبت پرچم فلسطین را در برج ایفل برافراشته بودند، بازداشت کرد.

پاریس/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش خبرگزاری آنادولو به نقل از روزنامه «لو پاریزین»، اعضای گروه فعالان محیط‌زیست موسوم به «شورش علیه انقراض» روز گذشته به مناسبت 78امین سالگرد روز نکبت (سالگرد فاجعه اشغال فلسطین در سال 1948)، پرچم بزرگی از فلسطین را در طبقه 1 برج ایفل به اهتزاز درآوردند.

یک مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد این 6 نفر به اتهام «ورود غیرمجاز به یک منطقه حفاظت‌شده و به خطر انداختن جان دیگران» بازداشت شده‌اند.



وی افزود که دادخواست شکایت علیه این معترضان به دادستانی ارائه خواهد شد.

این بازداشت با واکنش‌های تندی مواجه شد؛ ریما حسن، نماینده فلسطینی‌الاصل فرانسوی در پارلمان اروپا، با انتقاد شدید از این اقدام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس یادآور شد که آن هیدالگو، شهردار پیشین پاریس، زمانی که پس از حوادث 7 اکتبر 2023 برج ایفل را به رنگ‌های پرچم اسرائیل درآورد، بازداشت نشد.

لازم به ذکر است در سپتامبر 2025 نیز در راستای حمایت از اقدام امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، پرچم‌های فلسطین و اسرائیل به طور هم‌زمان بر روی برج ایفل تابانده شده بود.

