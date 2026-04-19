بازداشت 2 نظامی نیروی هوایی اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران رسانه‌های اسرائیلی از بازداشت دو نظامی نیروی هوایی این کشور به اتهام همکاری اطلاعاتی با ایران خبر دادند.

قدس/خبرگزاری آنادولو

به گزارش شبکه «i24News» به نقل از پلیس نظامی اسرائیل، این دو مظنون حدود یک ماه است در بازداشت به سر می‌برند و ظن قوی درباره ارتباط آنها با نهادهای اطلاعاتی ایران وجود دارد.

بر اساس این گزارش، این افراد متهم هستند از موقعیت خود برای دسترسی به اطلاعات حساس مربوط به پایگاه‌های راهبردی و مقامات ارشد سوءاستفاده کرده‌اند.

همچنین احتمال داده می‌شود دامنه این پرونده فراتر از این دو نفر باشد و به یک شبکه گسترده‌تر مرتبط شود.

در همین چارچوب، پیش‌تر نیز افرادی از واحدهای مرتبط با سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل بازداشت شده بودند.

گفته می‌شود علیه این دو نظامی به اتهام «کمک به دشمن در زمان جنگ» کیفرخواست صادر خواهد شد.

پیش‌تر نیز پلیس اسرائیل در 20 مارس اعلام کرده بود یک نیروی ذخیره به اتهام انتقال اطلاعات محرمانه مربوط به سامانه «گنبد آهنین» به ایران بازداشت شده است.

در ماه‌های اخیر، موارد متعددی از بازداشت افراد به اتهام جاسوسی برای ایران در اسرائیل گزارش شده است.