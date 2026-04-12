پلیس اسرائیل در پی برگزاری تجمع اعتراضی یهودیان ارتدوکس افراطی (حریدی) در قدس غربی و تل‌آویو در مخالفت با خدمت سربازی اجباری، ۱۷ نفر را بازداشت کرد.

بازداشت ۱۷ معترض در اسرائیل در جریان تظاهرات ضد خدمت سربازی اجباری پلیس اسرائیل در پی برگزاری تجمع اعتراضی یهودیان ارتدوکس افراطی (حریدی) در قدس غربی و تل‌آویو در مخالفت با خدمت سربازی اجباری، ۱۷ نفر را بازداشت کرد.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

پلیس اسرائیل با مداخله در تجمع اعتراضی یهودیان ارتدوکس افراطی (حریدی) در قدس غربی و تل‌آویو، ۱۷ نفر را بازداشت کرد.

این اعتراضات در مخالفت با خدمت سربازی اجباری برگزار شد؛ معترضان در مقابل مراکز جذب نیرو در منطقه «تل هشومير» و قدس غربی تجمع و با انسداد خیابان‌ها و ایجاد اختلال در تردد، به سیاست‌های جدید دولت اعتراض کردند.

بر اساس اعلام پلیس اسرائیل، در جریان این درگیری‌ها ۱۵ نفر در تل هشومير و ۲ نفر در قدس غربی بازداشت شدند.

در سال‌های اخیر، موضوع معافیت حریدی‌ها از خدمت سربازی در اسرائیل یکی از چالش‌های سیاسی و حقوقی این کشور بوده و با تصمیم اخیر دیوان عالی اسرائیل در سال ۲۰۲۴، فشار برای جذب آنان به خدمت نظامی افزایش یافته است.