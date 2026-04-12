بازداشت ۱۷ معترض در اسرائیل در جریان تظاهرات ضد خدمت سربازی اجباری

Faruk Hanedar
12 آوریل 2026•بهروزرسانی: 12 آوریل 2026
قدس/ خبرگزاری آنادولو
پلیس اسرائیل با مداخله در تجمع اعتراضی یهودیان ارتدوکس افراطی (حریدی) در قدس غربی و تلآویو، ۱۷ نفر را بازداشت کرد.
این اعتراضات در مخالفت با خدمت سربازی اجباری برگزار شد؛ معترضان در مقابل مراکز جذب نیرو در منطقه «تل هشومير» و قدس غربی تجمع و با انسداد خیابانها و ایجاد اختلال در تردد، به سیاستهای جدید دولت اعتراض کردند.
بر اساس اعلام پلیس اسرائیل، در جریان این درگیریها ۱۵ نفر در تل هشومير و ۲ نفر در قدس غربی بازداشت شدند.
در سالهای اخیر، موضوع معافیت حریدیها از خدمت سربازی در اسرائیل یکی از چالشهای سیاسی و حقوقی این کشور بوده و با تصمیم اخیر دیوان عالی اسرائیل در سال ۲۰۲۴، فشار برای جذب آنان به خدمت نظامی افزایش یافته است.