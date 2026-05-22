در حالی که بهبود نسبی در مسیر مذاکرات آمریکا و ایران و اخبار مربوط به عرضه سهام غول‌های فناوری، اشتهای ریسک‌پذیری را در بازارهای جهانی تقویت کرده، نگرانی‌ها از تورم و وضعیت اقتصادی اروپا همچنان به عنوان عوامل بازدارنده خودنمایی می‌کنند.

بازارهای جهانی در انتظار: خوش‌بینی محتاطانه با نیم‌نگاهی به تنش‌های خاورمیانه در حالی که بهبود نسبی در مسیر مذاکرات آمریکا و ایران و اخبار مربوط به عرضه سهام غول‌های فناوری، اشتهای ریسک‌پذیری را در بازارهای جهانی تقویت کرده، نگرانی‌ها از تورم و وضعیت اقتصادی اروپا همچنان به عنوان عوامل بازدارنده خودنمایی می‌کنند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو



بازارهای مالی جهانی در روز جاری با ترکیبی از خوش‌بینی محتاطانه و تردیدهای اقتصادی آغاز به کار کردند. بهبود چشم‌انداز دیپلماتیک در روابط آمریکا و ایران که با اظهارات مثبت مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، تقویت شده، منجر به کاهش اندک تنش‌ها در منطقه خاورمیانه شده است.



گزارش‌ها حاکی از عبور 31 کشتی از تنگه هرمز در 24 ساعت اخیر است که در کنار کاهش بهای نفت برنت به زیر 100 دلار، تا حدودی از فشارهای روانی بر بازار انرژی کاسته است.

در حوزه فناوری، تصمیم شرکت «SpaceX» برای ورود به بازار سرمایه و تلاش‌های OpenAI برای عرضه سهام، موج جدیدی از خوش‌بینی را میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. با این حال، علی‌رغم گزارش مالی درخشان «Nvidia» که از رشد 85 درصدی درآمد و 211 درصدی سود خالص خبر می‌دهد، سهام این شرکت با کاهش حدود 2 درصدی مواجه شد که نشان‌دهنده حساسیت بالای بازار به پیش‌بینی‌هاست.

تحولات اقتصادی در مناطق کلیدی:

آمریکا: داده‌های اقتصادی نشان‌دهنده استمرار قدرت بازار کار است؛ به‌طوری‌که تعداد متقاضیان بیمه بیکاری با 3 هزار نفر کاهش به 209 هزار نفر رسید. همچنین شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید با رسیدن به 55.3، رکورد 48 ماهه را شکست. در همین حال، مقامات فدرال رزرو (Fed) بر اولویت مهار تورم تأکید دارند.

اروپا: برخلاف جو مثبت حاکم بر بازار آمریکا، بورس‌های اروپایی به دلیل انتشار داده‌های ضعیف «PMI» و کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی آلمان از 1.2 درصد به 0.6 درصد برای سال 2026، با فضای تردید و فروش مواجه شدند.

آسیا: بورس‌های آسیایی از جمله ژاپن، کره جنوبی و چین روز مثبتی را تجربه کردند. در ژاپن، نرخ تورم سالانه 1.4 درصد اعلام شد که پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بود، اما همچنان گمانه‌زنی‌ها درباره اقدام احتمالی بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن ادامه دارد.

ترکیه: بازار بورس استانبول (BIST 100) روز گذشته با اصلاحی 6.05 درصدی، کار خود را در سطح 13,163.88 واحد به پایان رساند. نرخ دلار/لیر نیز در آغاز معاملات امروز با 0.3 درصد افزایش به 45.7430 رسید.

چشم‌انداز و تقویم اقتصادی:



​​​​​​​تحلیلگران معتقدند در حالی که سطوح حمایتی 13,900 و 13,800 واحد برای شاخص BIST 100 کلیدی است، تمرکز بازار در ادامه روز به داده‌های رشد اقتصادی آلمان، شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در آمریکا و آمارهای کلیدی اقتصاد داخلی ترکیه از جمله نرخ بهره‌وری و تراز تجاری معطوف خواهد بود.

