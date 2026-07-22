در پی بارش‌ شدید باران در پاکستان، طی 24 ساعت گذشته دست‌کم 13 نفر جان باخته و 37 نفر نیز زخمی شدند.

بارش‌های شدید در پاکستان 13 کشته و 37 زخمی به جا گذاشت در پی بارش‌ شدید باران در پاکستان، طی 24 ساعت گذشته دست‌کم 13 نفر جان باخته و 37 نفر نیز زخمی شدند.

کراچی/ خبرگزاری آنادولو

در پی بارش‌ شدید باران در پاکستان، طی 24 ساعت گذشته دست‌کم 13 نفر جان باخته و 37 نفر نیز زخمی شدند.

محمد فاروق، سخنگوی سازمان امداد اضطراری 1122 ایالت پنجاب، در بیانیه‌ای درباره بارندگی‌های شدید که مناطق مختلف این ایالت را تحت تأثیر قرار داده است، اعلام کرد که بر اثر حوادث ناشی از بارندگی، از جمله تصادفات، فرو ریختن سقف ساختمان‌ها و غرق‌شدگی، 8 نفر جان باخته و 37 نفر زخمی شده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، در منطقه وزیرستان جنوبی واقع در ایالت خیبر پختونخوا نیز بر اثر بارش‌های شدید و فروریختن سقف یک خانه، چهار عضو یک خانواده جان باختند.

همچنین در ایالت گجرات پاکستان، یک نفر دیگر نیز بر اثر بارندگی‌های شدید جان باخت.

سازمان ملی مدیریت بحران پاکستان پیش‌تر برای روزهای 21 تا 24 ژوئیه نسبت به وقوع سیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین در مناطق مختلف این کشور هشدار داده بود.