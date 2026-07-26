بارش شدید باران در پنجاب پاکستان؛ طی 24 ساعت 7 نفر جان باختند

Şilan Turp
26 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 26 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
در پی بارش شدید باران در ایالت پنجاب پاکستان طی 24 ساعت گذشته دستکم 7 نفر جان باخته و 20 تن دیگر مصدوم شدند.
به گزارش «داون نیوز»، بارش شدید باران در این ایالت، زندگی روزمره شهروندان را مختل کرده است.
سازمان مدیریت بحران ایالت پنجاب در بیانیهای اعلام کرد که در حوادث و سوانح ناشی از بارندگیهای 24 ساعت گذشته، 7 نفر جان باخته و 20 تن مصدوم شدهاند.
در این بیانیه آمده است که شمار زیادی از ساختمانها آسیب دیده و تعدادی دام نیز تلف شدهاند. با این حال، با وجود ادامه بارشهای موسمی، سطح آب رودخانههای اصلی ایالت در محدوده طبیعی قرار دارد و در حال حاضر خطر جدی وقوع سیل وجود ندارد.
این سازمان همچنین اعلام کرد که از زمان آغاز بارشهای موسمی تاکنون، در سراسر ایالت پنجاب 22 نفر جان باخته و 183 تن نیز مصدوم شدهاند.
بارشهای موسمی که هر سال از ژوئن تا سپتامبر در جنوب آسیا ادامه دارد، در کشورهای منطقه بهویژه هند و پاکستان، موجب وقوع بلایای طبیعی و حوادث گسترده میشود.