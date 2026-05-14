تعداد کشته‌شدگان ناشی از بارندگی و طوفان شدید در ایالت اوتار پرادش هند به 89 نفر افزایش یافته است.

باران سیل‌آسا و طوفان شدید در هند؛ تاکنون 89 نفر جان باخته‌اند تعداد کشته‌شدگان ناشی از بارندگی و طوفان شدید در ایالت اوتار پرادش هند به 89 نفر افزایش یافته است.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

به گزارش روزنامه ایندیا تودی، باران‌های شدید و طوفان‌های سهمگین که بسیاری از مناطق ایالت اوتار پرادش را تحت تأثیر قرار داده است، همچنان بر زندگی روزمره تأثیر منفی می‌گذارد.

طبق گزارش مقامات محلی تعداد کشته‌شدگان ناشی از طوفان به 89 نفر رسیده و 53 نفر نیز زخمی شده‌اند.

بیشترین تعداد قربانیان با 21 نفر در پرایاگراج ثبت شده است، و پس از آن بهادوهی با 14 نفر و فاتح‌پور با 11 نفر قرار دارند.

مقامات همچنین اعلام کردند که تیرهای برق و درختان به دلیل شرایط نامساعد جوی شکسته شده‌اند و خانه‌ها و خودروهای زیادی آسیب دیده‌اند.