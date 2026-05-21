نماینده دائم ایران در سازمان ملل با انتقاد از ناکارآمدی شورای امنیت، اسرائیل و آمریکا را مسئول نقض گسترده حقوق بین‌الملل دانست.

ایروانی: اسرائیل بزرگ‌ترین قاتل غیرنظامیان در جهان است نماینده دائم ایران در سازمان ملل با انتقاد از ناکارآمدی شورای امنیت، اسرائیل و آمریکا را مسئول نقض گسترده حقوق بین‌الملل دانست.

نیویورک/ خبرگزاری آنادولو

امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت که با محوریت حفاظت از غیرنظامیان برگزار شد، اسرائیل را «بزرگ‌ترین قاتل غیرنظامیان در جهان» توصیف کرد.



وی با اشاره به حملات اخیر علیه ایران، تأکید کرد که برخی کشورها با چشم‌پوشی از این اقدامات، در عمل نقش حمایتی در این تجاوزها ایفا کرده‌اند.

ایروانی در این نشست، آمریکا و اسرائیل را به نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی متهم کرد.



نماینده دائم ایران در سازمان ملل همچنین با انتقاد از عملکرد شورای امنیت تصریح کرد که این شورا به دلیل کارشکنی یکی از اعضای دائم خود، در انجام مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی جهت مقابله با این جنایات و حفاظت از غیرنظامیان ناکام مانده است.

