Ümit Şamiz
12 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 12 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
خبرگزاری رسمی دولت ایران (ایرنا) با انتشار جزئیاتی از متن توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، اعلام کرد که "پایان جنگ در تمامی جبههها" محور توافق مذکور خواهد بود.
بر اساس این گزارش، موضوعات مربوط به پرونده هستهای، رفع تحریمهای آمریکا و سازوکار جبران خسارات جنگی، در یک بازه 60 روزه پس از امضای تفاهمنامه میان دو طرف مذاکره خواهد شد.
در این گزارش تاکید شده که ایران تعهدی درباره واگذاری مدیریت تنگه هرمز نخواهد داد و آینده این موضوع در چارچوب گفتوگوهای منطقهای میان تهران و عمان بررسی خواهد شد.
همچنین هدف اصلی از تفاهمنامه، پایان جنگ در تمام جبهههای منطقه از جمله لبنان و تعهد آمریکا برای وادار کردن اسرائیل به پایان جنگ در لبنان عنوان شده است.
آزادی بخشی از داراییهای مسدودشده ایران بلافاصله پس از امضا و آزادسازی تدریجی باقی داراییها در جریان مذاکرات، از دیگر محورهای این تفاهمنامه معرفی شده و تصریح شده که موضوع خسارات وارده به ایران در حملات آمریکا و اسرائیل و دریافت غرامت، در مذاکرات 60 روزه مشخص خواهد شد.
بر اساس خطوط کلی اعلامشده، توانمندی موشکی ایران و دیگر موضوعات غیرهستهای در دستور کار مذاکرات قرار نخواهد داشت.