ایرلند: شماری از شهروندانمان در ناوگان جهانی صمود بازداشت شدند

Zuhal Demirci
30 آوریل 2026•بهروزرسانی: 30 آوریل 2026
لندن/ خبر گزاری آنادولو
ایرلند اعلام کرده است که پس از حمله اسرائیل به ناوگان جهانی صمود، چندین قایق متوقف و برخی از شهروندان ایرلندی بازداشت شدهاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه و تجارت ایرلند در پاسخ کتبی به سوالات خبرنگار آنادولو در مورد حمله ارتش اسرائیل به ناوگان جهانی در آبهای بینالمللی، اظهار داشت که مقامات در وزارت امور خارجه و تجارت و سفارتخانههای مربوطه از نزدیک وضعیت مربوط به ناوگان جهانی را زیر نظر دارند و با مقامات مربوطه در تماس هستند.
او افزود: ما اطلاعاتی داریم که چندین قایق متوقف و برخی از شهروندان ایرلندی بازداشت شدهاند. این وزارتخانه به شهروندان ایرلندی که تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفتهاند، کمک کنسولی ارائه خواهد داد.
- ناوگان جهانی صمود
ناوگان جهانی «صمود» با هدف شکستن محاصره غزه و رساندن کمکهای بشردوستانه، در قالب مأموریت بهار 2026، روز 12 آوریل از بارسلونا در اسپانیا به سمت دریای مدیترانه حرکت کرد.
این ناوگان پس از پیوستن شرکتکنندگان در جزیره سیسیل در ایتالیا، 26 آوریل بار دیگر به راه افتاد، اما در ساعات پایانی 29 آوریل، نیروهای اسرائیل در آبهای بینالمللی در نزدیکی جزیره کرت بهطور غیرقانونی به قایقهای حامل فعالان حمله کردند.
بر اساس اعلام مسئولان ناوگان، در این شناورها 345 نفر از 39 کشور مختلف، از جمله شهروندان ترک حضور دارند.
گفته میشود این حمله در فاصله حدود 600 مایل دریایی از غزه و در نزدیکی آبهای سرزمینی یونان رخ داده و تاکنون اطلاعات دقیقی از وضعیت غیرنظامیان در دست نیست.
مسئولان ناوگان همچنین اعلام کردند که در جریان این حمله، 21 قایق توقیف شده، 17 قایق نجاتیافته وارد آبهای یونان شدهاند و 14 قایق دیگر نیز در حال حرکت به سمت این آبها هستند.
ناوگان جهانی «صمود» با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که در جریان یورش ارتش اسرائیل، شناوری به نام «تام تام» هنگام عملیات نیروهای کماندویی دریایی اسرائیل دچار نقص فنی شده و در آبهای آزاد رها شده است.