شرکت «بالگردهای روسیه» وابسته به مجموعه صنایع دفاعی «روستک» اعلام کرد که با جمعیت هلال احمر ایران برای تأمین 21 فروند بالگرد غیرنظامی مدل «Mi-171» به توافق رسیده است.

ایران و روسیه برای تأمین 21 فروند بالگرد غیرنظامی قرارداد امضا کردند شرکت «بالگردهای روسیه» وابسته به مجموعه صنایع دفاعی «روستک» اعلام کرد که با جمعیت هلال احمر ایران برای تأمین 21 فروند بالگرد غیرنظامی مدل «Mi-171» به توافق رسیده است.

مسکو/ خبرگزاری آنادولو



شرکت «بالگردهای روسیه» در بیانیه‌ای، جزئیات توافق حاصل‌ شده با جمعیت هلال احمر ایران برای تأمین بالگرد را اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است که در چارچوب این توافق، 21 فروند بالگرد «Mi-171» به ایران تحویل داده خواهد شد.

بر اساس بیانیه فوق، بالگردهای مذکور در عملیات امداد و نجات، مأموریت‌های حمل‌ونقل و سایر حوزه‌های اجتماعی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

نیکلای کولسوف، مدیرعامل شرکت بالگردهای روسیه، در اظهاراتی که در این بیانیه منتشر شد، تأکید کرد که ایران از مدت‌ها پیش یکی از شرکای روستک و بالگردهای روسیه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه ده‌ها فروند بالگرد غیرنظامی ساخت روسیه هم‌اکنون در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزود که روند تحویل بالگردها از سال 2027 آغاز خواهد شد.