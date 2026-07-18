Halil Silahşör
18 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 18 ژوئیه 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
تنش نظامی میان ایران و آمریکا با هدف قرار گرفتن متقابل پایگاههای نظامی و زیرساختهای حیاتی در کشورهای حاشیه خلیج و داخل ایران شدت گرفت.
سپاه پاسداران ایران اعلام کرد در واکنش به حملات آمریکا به زیرساختهای غیرنظامی این کشور، مراکز عملیاتی ارتش آمریکا از جمله یک مرکز هدفگیری با هوش مصنوعی و انبار پهپادهای دریایی را در بحرین هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است.
در مقابل، گزارشهای رسمی حاکی از آن است که نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا نیز به چندین نقطه در استانهای خوزستان، یزد، فارس و هرمزگان در ایران حمله کردهاند که منجر به انفجارهایی در شهرهای اهواز، یزد، لار و داراب شده است.
در همین راستا، ارتش کویت با صدور بیانیههایی از مجروح شدن تعدادی از نیروهای خود در پی حملات موشکی و پهپادی ایران به پایگاههای نظامی از جمله «عریفجان» و «علی السالم» خبر داد.
مقامات کویتی اعلام کردند این حملات علاوه بر آسیب به زیرساختهای نظامی، به نیروگاههای برق و تصفیهخانههای آب این کشور نیز خسارت وارد کرده و موجب آتشسوزی در برخی نقاط شده است.
همزمان در بحرین، وضعیت اضطراری اعلام شد و به دنبال به صدا درآمدن مکرر آژیرهای خطر، از شهروندان خواسته شد به پناهگاهها و مناطق امن بروند.
در همین حال، ارتش اردن نیز اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور، 10 موشک بالستیک شلیکشده از مبدأ ایران را که حریم هوایی این کشور را هدف قرار داده بودند، رهگیری و منهدم کردهاند.
ایران با اعلام مسدود شدن تنگه هرمز برای تردد نفتکشها تا زمان توقف حملات آمریکا، از سرنگونی یک پهپاد MQ-9 ارتش آمریکا در آسمان بوشهر خبر داد.
همچنین گزارشهایی مبنی بر هدف قرار گرفتن زیرساختهای ارتباطی و جادهای از جمله پلها و تونلها در استان هرمزگان منتشر شده است. منابع آمریکایی نیز ادعا کردهاند که در حملات ایران به پایگاههای نظامی در اردن، تعدادی از نظامیان ایالات متحده مجروح شدهاند.