ایران متن جدید طرح مذاکرات با آمریکا را به پاکستان ارائه کرد رسانه‌های ایران از ارائه طرح جدید این کشور در رابطه با مذاکرات با آمریکا به اسلام‌آباد خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری «ایرنا»، دولت ایران جدیدترین طرح مذاکراتی خود با آمریکا را به پاکستان تحویل داده است.

در این خبر تصریح شده که طرح جدید ایران شامگاه پنجشنبه 10 اردیبهشت به پاکستان به عنوان میانجی مذاکره با ایالات متحده آمریکا، تحویل داده شده است.

گفتنی است، مذاکرات میان ایران و آمریکا پس از برقراری آتش‌بس میان دو کشور از 22 فروردین ماه 1405 در اسلام آباد پایتخت پاکستان به ریاست محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا بدون دستیابی به توافق نهایی، برگزار شد.

عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران جمعه گذشته در سفر به اسلام‌آباد با نخست وزیر، وزیر امور خارجه و فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد. عراقچی همچنین روز یکشنبه شش اردیبهشت نیز پس از پایان سفرش به عمان، برای دومین بار به اسلام‌آباد رفت و طی توقفی کوتاه پیش از عزیمت به مسکو، با مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد.

​​​​​​​اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران شب گذشته در گفت‌وگو با شبکه تلویزیون حکومتی این کشور تاکید کرد که پاکستان به عنوان میانجی رسمی میان تهران و واشنگتن عمل می‌کند.